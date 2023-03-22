داني سيبايوس: الريال لم يفاوضني وأرغب في البقاء

القاهرة - بوابة الوسط

كشف لاعب وسط ريال مدريد الإسباني داني سيبايوس عدم وجود مفاوضات مع ناديه من أجل تجديد عقده مع الفريق، مؤكدًا رغبته في البقاء مع الملكي.

وقال سيبايوس: «لم يكن لدي أي اتصال مع ريال مدريد لمناقشة صفقة جديدة»، وفق ما قاله اللاعب لجريدة «ماركا» الإسبانية.

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وتابع داني: «نعم، اقتربت مني نوادٍ أخرى... لكنني أركز فقط على الحاضر، أريد أن أبقى. لكن أريد أن أستحق الصفقة الجديدة».

تشجيع بيتيس

واختتم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما حديثه لـ«ماركا» مؤكدًا أنه من مشجعي ريال بيتيس الإسباني، ويتابع جميع مبارياتهم، مبديًا إعجابه بالفريق.

وتشير تقارير إسبانية إلى وجود رغبة كبيرة لدى لايبزيغ الألماني في الحصول على خدمات متوسط ميدان ريال مدريد في الصيف المقبل، نظرًا لانتهاء عقده مع «الميرنغي» وتوافره مجانًا، وفق ما نشرته يومية «Fichajes».