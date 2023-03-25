فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدافع الفرنسي رافاييل فاران، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي إنه سيعتزل كرة القدم في «أولد ترافورد» مؤكدًا أنه من الصعب العودة من جديد إلى ريال مدريد.

وقال فاران: «سأعتزل في مانشستر يونايتد أو سأعود إلى لانس حيث بدأت، سعيد باتخاذي خطوة الاعتزال الدولي مبكرًا، لقد كان موسمًا مرهقًا جدًا»، وفق ما نشرته «ليكيب» الفرنسية.

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وتابع فاران: «من الصعب العودة إلى ريال مدريد من جديد، لا أحد يخرج ثم يعود مجددًا، لانس واليونايتد هما الأقرب، من الصعب اللعب لأي فريق آخر».