فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد...

قال المدافع الفرنسي رافاييل فاران، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي إنه سيعتزل كرة القدم في «أولد ترافورد» مؤكدًا أنه من الصعب العودة من جديد إلى ريال مدريد.
وقال فاران: «سأعتزل في مانشستر يونايتد أو سأعود إلى لانس حيث بدأت، سعيد باتخاذي خطوة الاعتزال الدولي مبكرًا، لقد كان موسمًا مرهقًا جدًا»، وفق ما نشرته «ليكيب» الفرنسية.
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وتابع فاران: «من الصعب العودة إلى ريال مدريد من جديد، لا أحد يخرج ثم يعود مجددًا، لانس واليونايتد هما الأقرب، من الصعب اللعب لأي فريق آخر».
البداية من لانس
جدير بالذكر أن فاران لعب مع لانس في بداية مسيرته الكروية، قبل أن يختار ريال مدريد التوقيع معه، ليحقق معه الكثير من الألقاب القارية والمحلية، إلى جانب تحقيقه لقب كأس العالم مع منتخب بلاده.
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