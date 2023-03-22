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الزمالك المصري يقيل مدربه البرتغالي فيريرا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 08:02 مساء
الزمالك المصري يقيل مدربه البرتغالي فيريرا
مدرب نادي الزمالك المصري جيزوالدو فيريرا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أقال نادي الزمالك المصري مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا الأربعاء، بسبب سوء نتائجه المحلية وإقصائه من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.

وكتبت صفحات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي «شكرا فيريرا على كل ما قدمته لنادينا.. نتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

وتوصّل الزمالك لاتفاق مع فيريرا بشأن تنازله عن الشرط الجزائي والمقدر براتب ثلاثة أشهر، بواقع 175 ألف دولار أميركي شهريا وفق تقارير صحافية.

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ونجح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في إقناع فيريرا بالتنازل عن قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي، في مقابل الحصول على راتب ثلاثة أشهر متأخرة.

وكان فيريرا «76 عاماً» قد تولى مسؤولية تدريب الزمالك مطلع مارس 2022، خلفًا للفرنسي المُقال لسوء النتائج باتريس كارتيرون، فقاده للفوز بلقبي الدوري والكأس الموسم الماضي.

الزمالك في المركز الخامس
لكنه يحقق نتائج مخيبة هذا الموسم، مع احتلاله المركز الخامس في الدوري بفارق 11 نقطة عن غريمه الأهلي الذي لعب مبارتين أقل.

كما ودّع الفريق الأبيض دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بتذيّله ترتيب مجموعته بفوز يتيم من خمس مباريات حتى الآن.

وأشرف فيريرا على الزمالك في 61 مباراة في ولايته الثانية، فحقق الفوز 34 مرة مقابل 14 هزيمة و13 تعادلاً.

وكان فيريرا قاد الزمالك في ولاية أولى موسم 2015 للفوز بلقبي الدوري والكأس في مصر، وأقيل عقب خسارته السوبر المحلي أمام الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين في الإمارات.

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