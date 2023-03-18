عقب إجازة أمومة.. إيلينا سفيتولينا تعود لملاعب التنس

القاهرة - بوابة الوسط

ستعود الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة ثالثة عالمياً سابقاً، إلى ملاعب كرة التنس الشهر المقبل بعد انتهاء إجازة أمومة أبعدتها أكثر من سنة، بحسب ما أعلن منظمو دورة تشارلستون الأميركية.

وقبلت سفيتولينا بطاقة دعوة للمشاركة في إحدى بطولات الـ500 والمقررة في جنوب كارولاينا بين 3 و9 أبريل على أرض ترابية، وفق ما نشر موقع «فرانس 24».

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ولم تلعب سفيتولينا، المتزوجة من اللاعب الفرنسي غايل مونفيس، منذ مارس الماضي في ميامي. أنجبت ابنتها سكاي في أكتوبر الماضي.

وعملت ابنة الثامنة والعشرين على رفع مستوى الوعي حول دعم احتياجات وطنها، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وستشارك في مباريات تنس استعراضية في أبريل المقبل في تشارلستون، من أجل السلام لصالح أوكرانيا ومؤسّستها الخيرية.

قال مدير الدورة بوب موران «نحن متشوّقون للعمل مع إيلينا التي لديها فهم عميق وشخصي للاحتياجات الراهنة في وطنها».