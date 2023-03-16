دورة «الماسترز» للتنس: تيافو يضرب موعدا مع مدفيديف في نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ الأميركي فرانسيس تيافو، المصنف 16 عالميا، الدور نصف النهائي لأول مرة في دورات الألف نقطة لـ«الماسترز» في كرة التنس، وذلك بفوزه على البريطاني كاميرون نوري الثاني عشر وبطل 2021 بنتيجة ستة لأربعة في الشوطين، الأربعاء، ليضرب موعدا مع الروسي دانييل مدفيديف.

وعلّق الأميركي على تأهله إلى دور الأربعة، قائلا «أنا سعيد حقا. لدي الانطباع أنه عندما أكون في وضع جيد ذهنيا، فأنا أحد أفضل اللاعبين في العالم»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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مضيفا «اليوم، لم يكن الأمر يتعلق فحسب بالتأهل إلى نصف النهائي، بل أنا سعيد في فوزي بهذه الطريقة على لاعب من طرازه قدم أداءً مميزا في الآونة الأخيرة».

ورأى أنه «تطورت كثيرا كلاعب وهذا الأمر ظاهر».

وسيطر تيافو تماما على مواجهته مع نوري المتوج أواخر الشهر الماضي بلقب دورة ريو دي جانيرو البرازيلية بعد فوزه في النهائي على الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني عالميا، حاسما اللقاء مع البريطاني البالغ 27 عاما في ساعة و39 دقيقة.

مواجهة أمام مدفيديف

وسيكون تيافو أمام اختبار صعب جدا في دور الأربعة ضد الروسي المتألق هذا الموسم دانييل مدفيديف السادس عالميا، والذي تخطى الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بستة لثلاثة وسبعة لخمسة.

وبدد مدفيديف المخاوف من إصابة في الكاحل تعرض لها في الدور ثمن النهائي ومباراته الماراثونية ضد الألماني ألكسندر زفيريف التي استغرقت ثلاث ساعات و17 دقيقة، وحسمها بنتيجة سبعة لستة وسبعة لخمسة وسبعة لخمسة.

قال الروسي، الساعي إلى اللقب الثامن عشر في مسيرته الاحترافية، عقب المباراة «مع ذلك، كنت أشعر بآلام في فترة الإحماء. لم أكن أتحرك بشكل جيد، لكن المسكنات ساعدتني على ما أعتقد ثم تحسنت مع تقدم المباراة».