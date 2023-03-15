أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

القاهرة - بوابة الوسط

أثنى المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا على نادي نابولي الإيطالي، مشيرًا إلى أن طريقة لعب الفريق تشبه إلى حد كبير طريقة لعب نادي أرسنال.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية اليوم: «نابولي ربما يكون أفضل فريق في أوروبا هذا العام، من حيث أسلوب اللعب... قريب من أرسنال»، وفق ما نشرته «سكاي سبورت».

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وتابع المدرب الإسباني: «ميلان وإنتر عادا من جديد للكرة العالمية، يمكنهما الوصول بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، يقدمان مستويات ممتازة حاليًا».

ويستضيف نابولي نظيره آينتراخت فرانكفورت، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويرغب نابولي في اللحاق بإنتر وميلان في الدور المقبل، لا سيما أنه يستقبل الفريق الألماني على ملعبه «دييغو أرماندو مارادونا» بعد فوزه في الذهاب بهدفين نظيفين.

تحقيق دوري أبطال

قال بيب إنه لن يكون سعيدًا حتى لو حقق دوري الأبطال مع مانشستر سيتي، إذ أنه شعر بخيبة أمل كبيرة حينما زارت الممثلة الأميركية جوليا روبرتس الغريم مانشستر يونايتد، وهو من أبرز المعجبين بها.

وأشار: «لديَّ ثلاثة نجوم في حياتي أعتبرهم مصادر إلهام بالنسبة لي، وهم تايجر وودز أسطور الجولف، ومايكل جوردان أسطورة السلة، ونجمة هوليوود جوليا روبرتس».

وتابع: «جوليا روبرتس عندما زارت مانشستر، ذهبت إلى ملعب مانشستر يونايتد قبل سنوات، ليس في التسعينيات عندما كان فيرجسون يفوز معهم بالألقاب، وإنما عندما كنا أفضل منهم، ولم تأت لرؤية ملعبنا نحن».

واختتم: «حتى لو فزت ببطولة دوري أبطال أوروبا، فلن يخفف ذلك حقيقة أن جوليا روبرتس ذهبت إلى ملعب أولد ترافورد وتسببت في خيبة أملي».