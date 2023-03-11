مانشستر سيتي يمدد عقد الأرجنتيني ألفاريز حتى 2028

القاهرة - بوابة الوسط

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لاتفاق مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، على تمديد عقده مع الفريق حتى 2028، قاطعاً الطريق أمام الأندية المهتمة بخدمات اللاعب.

وتألق ألفاريز مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بقطر، وساهم في تتويج الأرجنتين بالكأس، بعد تسجيله أربعة أهداف، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي «فابريزيو رومانو».

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وانضم جوليان إلى السيتي قادماً من ريفربليت الأرجنتيني في صيف 2022، بعقد يمتد لخمس سنوات، إلا أن اهتمام الأندية الأخرى عجل بتمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.