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بوغبا يغيب عن مواجهة فرايبورغ في الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 03:56 مساء
بوغبا يغيب عن مواجهة فرايبورغ في الدوري الأوروبي
لاعب يوفينتوس الإيطالي بول بوغبا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، غياب متوسط ميدان يوفينتوس الإيطالي بول بوغبا عن مواجهة الليلة أمام فرايبورغ الألماني، ضمن منافسات الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ».

وقال فابريزيو عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «لم يتم استدعاء بول بوغبا لمباراة الدوري الأوروبي ضد فرايبورغ لأسباب تأديبية».

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وأكمل الصحفي الإيطالي: «لا توجد إصابات جديدة، لكن بوغبا وصل في وقت متأخر من مساء أمس، ولن يكون ضمن قائمة يوفنتوس».

العودة للمشاركة بعد الإصابة
وعاد بوغبا للمشاركة مع فريقه بعد أن غيبته الإصابة لفترة طويلة، إذ سجل مشاركته كبديل في مواجهة تورينو بالدوري الإيطالي، لكنه يغيب اليوم بأمر من المدرب ماسيميليانو أليغري.

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