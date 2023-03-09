بوغبا يغيب عن مواجهة فرايبورغ في الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، غياب متوسط ميدان يوفينتوس الإيطالي بول بوغبا عن مواجهة الليلة أمام فرايبورغ الألماني، ضمن منافسات الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ».

وقال فابريزيو عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «لم يتم استدعاء بول بوغبا لمباراة الدوري الأوروبي ضد فرايبورغ لأسباب تأديبية».

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وأكمل الصحفي الإيطالي: «لا توجد إصابات جديدة، لكن بوغبا وصل في وقت متأخر من مساء أمس، ولن يكون ضمن قائمة يوفنتوس».