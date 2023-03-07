برشلونة يقدم عرض تجديد لتشافي.. والمدرب ينتظر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا تقديمه عقدًا جديدًا لمدرب الفريق تشافي هيرنانديز، مؤكدًا أن النادي لا ينظر للنتائج من أجل تمديد عقد تشافي.

واقترح النادي على المدرب تمديد تعاقده الذي ينتهي في 2024، لكن المدرب الشاب لم يرغب في التوقيع عليه الآن، وفق ما نشرته جريدة «سبورت» الكتالونية.

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وقال تشافي: «عرض النادي لتجديد عقدي جعلني سعيدًا، إنها علامة على الثقة المطلقة ولكن قبل التجديد نحن ملتزمون بالفوز بالألقاب».

وأردف المدرب الإسباني: «إذا فزنا بالألقاب، أعتقد أن الظروف ستكون مثالية للاستمرار».

مستقبل بوسكتس

وعن مستقبل كابتن الفريق سيرجيو بوسكتس، قال لابورتا: «سيرجيو بوسكتس أمر حاسم بالنسبة لنا، تشافي يريده أن يبقى لمدة عام آخر. سنرسل له اقتراحًا صالحًا حتى 2024».

وتابع رئيس نادي برشلونة: «يجب على سيرجيو أن يقرر مع عائلته. الأمر يتعلق بالبلد أيضًا، لديه اقتراحات كبيرة جدًا».