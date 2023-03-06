«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الإثنين أن مهاجمه الدولي البرازيلي نيمار سيخضع لعملية جراحية «في الأيام المقبلة» في كاحله الأيمن في الدوحة وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين «ثلاثة وأربعة أشهر».

وأوضح فريق العاصمة في بيان أن نيمار الذي أصيب في 19 فبراير الماضي خلال المباراة ضد ليل في الدوري المحلي «عانى من نوبات عدة من عدم الاستقرار في الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة وأوصى الطاقم الطبي في باريس سان جرمان بإجراء عملية جراحية لإصلاح الرباط من أجل تجنب خطر تكرار المعاناة»، محدِدًا فترة الغياب عن الملاعب بين «ثلاثة وأربعة أشهر»، بحسب «فرانس برس».