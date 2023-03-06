  • Alwasat News
Atwasat

«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 07:26 مساء
«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»
لحظة إصابة اللاعب نيمار. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الإثنين أن مهاجمه الدولي البرازيلي نيمار سيخضع لعملية جراحية «في الأيام المقبلة» في كاحله الأيمن في الدوحة وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين «ثلاثة وأربعة أشهر».

وأوضح فريق العاصمة في بيان أن نيمار الذي أصيب في 19 فبراير الماضي خلال المباراة ضد ليل في الدوري المحلي «عانى من نوبات عدة من عدم الاستقرار في الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة وأوصى الطاقم الطبي في باريس سان جرمان بإجراء عملية جراحية لإصلاح الرباط من أجل تجنب خطر تكرار المعاناة»، محدِدًا فترة الغياب عن الملاعب بين «ثلاثة وأربعة أشهر»، بحسب «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر

عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر
هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث

هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث
حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز

حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز
رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ بعض المعلقين العرب

رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ بعض المعلقين العرب
بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً

بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً
تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول

تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول
كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته

موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11 مارس

في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مانشستر سيتي ينضم لصراع التعاقد مع غفارديول
مانشستر سيتي ينضم لصراع التعاقد مع غفارديول
الدوري الإسباني: برشلونة المنقوص يعود لسكة الانتصارات على حساب فالنسيا
الدوري الإسباني: برشلونة المنقوص يعود لسكة الانتصارات على حساب ...
رونالدو يرسل طائرة مساعدات لمتضرري الزلزال
رونالدو يرسل طائرة مساعدات لمتضرري الزلزال
أول تعليق من المصري محمد صلاح بعد أن بات الهداف التاريخي لـ«ليفربول» في الدوري
أول تعليق من المصري محمد صلاح بعد أن بات الهداف التاريخي ...
الدوري الإيطالي: إنتر يعود لوصافة الدوري بفوزه على ليتشي
الدوري الإيطالي: إنتر يعود لوصافة الدوري بفوزه على ليتشي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة...
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس...
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر بسباعية
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر ......
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء...
المزيد
«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»
«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين ......
روستا تحطم المحرمات في كرة القدم الألبانية
روستا تحطم المحرمات في كرة القدم الألبانية...
تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول
تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ......
الدوري الإيطالي: إنتر يعود لوصافة الدوري بفوزه على ليتشي
الدوري الإيطالي: إنتر يعود لوصافة الدوري بفوزه على ليتشي...
أول تعليق من المصري محمد صلاح بعد أن بات الهداف التاريخي لـ«ليفربول» في الدوري
أول تعليق من المصري محمد صلاح بعد أن بات الهداف التاريخي ......
المزيد