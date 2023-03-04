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الدوري الإنجليزي: أرسنال ينقذ صدارته بهدف قاتل في شباك بورنموث

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 08:01 مساء
الدوري الإنجليزي: أرسنال ينقذ صدارته بهدف قاتل في شباك بورنموث
لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف الفوز القاتل على بورنموث في الدوري الإنجليزي، 4 مارس 2023. (الإنترنت)
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استطاع فريق أرسنال الإنجليزي المحافظة على فارق الصدارة بينه وبين مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام بورنموث السبت، بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واحتضن ملعب الاتحاد في لندن مواجهة الأسبوع السادس والعشرين من الدوري، والتي جمعت أرسنال بفريق بورنموث، الذي سجل ثاني أسرع هدف في تاريخ «البريميرليغ»، بعد تسع ثوان فقط على بداية المباراة, وفق ما نشرته «سكاي سبورت».

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سجل هدفي بورنموث فيليب بيلينج، بينما عزز زميله ماركوس سينيسي تقدم فريقه في الدقيقة 57، فيما قلص توماس بارتي النتيجة «للجانرز» عند الدقيقة 62، وتعادل بن وايت في الدقيقة 70، قبل أن يحصد ريس نيلسون هدف الفوز القاتل في الدقيقة 98.

أرسنال في الصدارة
وحافظ أرسنال على صدارته للدوري الإنجليزي بـ63 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي العائد من فوز أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين.

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