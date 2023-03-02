وكيل أعمال كفاراتسخيليا: اللاعب يحب الريال وأنا ووالده نفضل برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير أعمال مهاجم نابولي الإيطالي خفيشا كفاراتسخيليا أنه ووالد اللاعب من مشجعي برشلونة الإسباني، إلا أن اللاعب يفضل ريال مدريد.

وقال ماموكا يوجيلي: «أنا ووالده من مشجعي برشلونة، لكن «كفارا» يحب ريال مدريد. إذا رأيته بقميص البارسا سأكون سعيدًا، لكنه «مدريديستا»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وتابع يوجيلي: «رئيس نابولي يطلب مني ألا أكون في عجلة من أمرنا، كفارا يحب كل شيء في نابولي».

كفارا جذب أنظار قطبي إسبانيا

وارتبط اسم اللاعب الجورجي بالانتقال إلى قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، بعد المستوى الكبير الذي يقدمه مع نابولي الإيطالي.

وأكد وكيل أعمال كفاراتسخيليا أن اللاعب يركز حاليا على التتويج رفقة «الأزوري» بلقب الدوري الإيطالي.