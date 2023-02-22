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مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 10:28 مساء
مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه
الأرجنتيني ليونيل ميسي مع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مدرب فريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز أن أبواب فريقه ستبقى مفتوحة على مصراعيها أمام عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى، مضيفاً أن العودة تعتمد على رغبة ليو فقط.

وقال تشافي: «ميسي يعرف أن برشلونة منزله والأبواب مفتوحة، قلت هذا عدة مرات»، وفق ما نشرته جريدة «سبورت» الإسبانية.

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وأضاف: «إنه صديقي - نحن في اتصال دائم، العودة المحتملة لن تعتمد إلا عليه. ليو هو أفضل لاعب في التاريخ، كان دائماً يناسبني».

ميسي أمل تشافي
ويأمل تشافي في استعادة النجم ليونيل ميسي إلى صفوف «البلوغرانا» مجدداً، ليكون قادرًا على المنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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