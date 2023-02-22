مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب فريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز أن أبواب فريقه ستبقى مفتوحة على مصراعيها أمام عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى، مضيفاً أن العودة تعتمد على رغبة ليو فقط.

وقال تشافي: «ميسي يعرف أن برشلونة منزله والأبواب مفتوحة، قلت هذا عدة مرات»، وفق ما نشرته جريدة «سبورت» الإسبانية.

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وأضاف: «إنه صديقي - نحن في اتصال دائم، العودة المحتملة لن تعتمد إلا عليه. ليو هو أفضل لاعب في التاريخ، كان دائماً يناسبني».