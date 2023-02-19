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فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 02:20 مساء
فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)
السعودي بدر الشراري يمتطي حصانه «ستار». (إنترنت)
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يمتطي السعودي بدر الشراري حصانه «ستار» بثبات، ويتأهّب للقفز به فوق حواجز خشبية، وينجح في ذلك وسط تصفيق وتشجيع كبير من الحضور، فالحركة التي قد تبدو اعتيادية للفرسان تتطلب تركيزا كبيرا مضاعفا منه كونه كفيفا.

ويتدرب الشراري (35 عاما) ثلاث مرات أسبوعيا منذ يونيو 2021، حتى حصل على بطاقة فارس من الاتحاد السعودي للفروسية مطلع فبراير الجاري كأول فارس كفيف بالمملكة الخليجية، حسب «فرانس برس».

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وأكّد الشراري الذي يعمل في قطاع البيانات في شركة خاصة أن تجربته مع الخيل غيرت حياته وعززت بالفعل من قدراته.

وقال وهو يرتدي بنفسه ملابس الفروسية إن ركوب الخيل منحه «ثقة أكثر في النفس وقوة أكبر» لخدمة نفسه في الكثير من أموره الشخصية.

السعودي بدر الشراري يمتطي حصانه «ستار». (إنترنت)
السعودي بدر الشراري يمتطي حصانه «ستار». (إنترنت)
السعودي بدر الشراري يمتطي حصانه «ستار». (إنترنت)
السعودي بدر الشراري يمتطي حصانه «ستار». (إنترنت)
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