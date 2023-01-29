بوروسيا دورتموند يصعد للمربع الذهبي بفوزه على باير ليفركوزن

القاهرة - بوابة الوسط

التحق نادي بوروسيا دورتموند برباعي مقدمة الدوري الألماني لكرة القدم وبات على بعد ثلاث نقاط فقط من بايرن ميونيخ المتصدر بفوزه (2- صفر) على مضيفه باير ليفركوزن في ختام منافسات المرحلة الثامنة عشرة، في مباراة شهدت مشاركة المهاجم العاجي سيباستيان هالر.

وهذا الفوز الذي جاء من هدفي كريم أدييمي (33)، ومدافع ليفركوزن البوركينابي إيدموند تابسوبا (53) بالخطأ في مرماه، هو الثالث للنادي «الأصفر والأسود» في العام 2023، بحسب ما نشرته «بيلد» الألمانية.

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وبالتالي، باتت الأمور متقاربة في أعلى جدول الترتيب إذ تفرق ثلاث نقاط بين خمسة أندية، خصوصا بعد التعادلات الثلاثة لبايرن ميونيخ حامل اللقب في العام 2023 مع لايبزيغ، وكولن، وفرانكفورت.

لكن الفريق البافاري لا يزال يحتل صدارة الترتيب مع 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أونيون برلين (36)، ونقطتين عن لايبزيغ (35) وثلاث نقاط عن بورسيا دورتموند الثالث وفرايبورغ الرابع (34).

مشاركة هالر أساسيا

وشهدت المباراة مشاركة مهاجم دورتموند هالر أساسيا للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي من أياكس الهولندي، وبعد تعافيه من السرطان.

وفي مباراة أخرى، تعادل شالكه مع ضيفه كولن سلبا، ليبقى في آخر الترتيب مع عشر نقاط، فيما بقي كولن في المركز الثاني عشر مع 22 نقطة.