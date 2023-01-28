مارسيليا الفرنسي.. المحطة المقبلة لعز الدين أوناحي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية مختلفة عن اقتراب نادي مارسيليا الفرنسي من التعاقد مع الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب أنجييه الفرنسي، في فترة انتقالات يناير الحالية.

وتوصل مارسيليا إلى اتفاق مع إنجيه على قيمة الصفقة المقدرة بعشرة ملايين يورو، مقسمة إلى ثمانية ملايين ثابتة، إلى جانب مليوني يورو إضافية، بناء على ما سيقدمه اللاعب من أداء مع ناديه الجديد، وفق ما نشرته إذاعة «مونت كارلو».

- باريس سان جيرمان يوضح موقفه من ضم المغربي أوناحي

- أوناحي ينتظر مشروعا رياضيا حقيقيا وسط اهتمام ليدز ونابولي

كما أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قبول عز الدين أوناحي للشروط الشخصية مع مارسيليا، وسيوقع على عقد حتى 2027.

وتغيب البالغ من العمر 22 عاما عن تدريبات فريقه اليوم، ما زاد من التكهنات حول مستقبل اللاعب مع أنجييه، بينما أكد رومانو أن اللاعب سافر إلى مارسيليا لحضور مواجهته أمام موناكو مساء اليوم.

وأعلن عز الدين أنه لن ينظر لاسم النادي الراغب في ضمه، لكنه يبحث عن مشروع للانضمام إليه، ولا يهم المقابل المادي.

الارتباط بعديد الأندية الأوروبية

وارتبط أوناحي في فترة الانتقالات الحالية بعديد الأندية الأوروبية من أجل الانضمام إليها ومنها باريس سان جيرمان وبرشلونة وليدز ونابولي وليستر سيتي وميلان، بعد تألقه اللافت بقميص منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

وأشاد مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي باللاعب رقم ثمانية في المنتخب المغربي (وهو قميص أوناحي مع «أسود الأطلس»)، بعد المواجهة التي جمعت بينهما في دور الـ16 من المونديال.