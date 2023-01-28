  • Alwasat News
Atwasat

مارسيليا الفرنسي.. المحطة المقبلة لعز الدين أوناحي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 04:48 مساء
مارسيليا الفرنسي.. المحطة المقبلة لعز الدين أوناحي
عز الدين أوناحي بقميص المنتخب المغربي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشفت تقارير صحفية مختلفة عن اقتراب نادي مارسيليا الفرنسي من التعاقد مع الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب أنجييه الفرنسي، في فترة انتقالات يناير الحالية.

وتوصل مارسيليا إلى اتفاق مع إنجيه على قيمة الصفقة المقدرة بعشرة ملايين يورو، مقسمة إلى ثمانية ملايين ثابتة، إلى جانب مليوني يورو إضافية، بناء على ما سيقدمه اللاعب من أداء مع ناديه الجديد، وفق ما نشرته إذاعة «مونت كارلو».

- باريس سان جيرمان يوضح موقفه من ضم المغربي أوناحي
- أوناحي ينتظر مشروعا رياضيا حقيقيا وسط اهتمام ليدز ونابولي

كما أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قبول عز الدين أوناحي للشروط الشخصية مع مارسيليا، وسيوقع على عقد حتى 2027.

وتغيب البالغ من العمر 22 عاما عن تدريبات فريقه اليوم، ما زاد من التكهنات حول مستقبل اللاعب مع أنجييه، بينما أكد رومانو أن اللاعب سافر إلى مارسيليا لحضور مواجهته أمام موناكو مساء اليوم.

وأعلن عز الدين أنه لن ينظر لاسم النادي الراغب في ضمه، لكنه يبحث عن مشروع للانضمام إليه، ولا يهم المقابل المادي.

الارتباط بعديد الأندية الأوروبية
وارتبط أوناحي في فترة الانتقالات الحالية بعديد الأندية الأوروبية من أجل الانضمام إليها ومنها باريس سان جيرمان وبرشلونة وليدز ونابولي وليستر سيتي وميلان، بعد تألقه اللافت بقميص منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

وأشاد مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي باللاعب رقم ثمانية في المنتخب المغربي (وهو قميص أوناحي مع «أسود الأطلس»)، بعد المواجهة التي جمعت بينهما في دور الـ16 من المونديال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار

بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة

كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة
القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس

القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس
ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في...
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود

خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي

في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أياكس يقيل مدربه شرودر بعد التعادل أمام فولندام
أياكس يقيل مدربه شرودر بعد التعادل أمام فولندام
الولايات المتحدة تستضيف كوبا أميركا 2024
الولايات المتحدة تستضيف كوبا أميركا 2024
برشلونة يجدد عقد ماركوس ألونسو حتى 2024
برشلونة يجدد عقد ماركوس ألونسو حتى 2024
التونسي عيسى العيدوني ينضم ليونيون برلين وصيف الدوري الألماني
التونسي عيسى العيدوني ينضم ليونيون برلين وصيف الدوري الألماني
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور ......
المزيد
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان...
مارسيليا الفرنسي.. المحطة المقبلة لعز الدين أوناحي
مارسيليا الفرنسي.. المحطة المقبلة لعز الدين أوناحي...
بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار
بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل ......
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» ......
التونسي عيسى العيدوني ينضم ليونيون برلين وصيف الدوري الألماني
التونسي عيسى العيدوني ينضم ليونيون برلين وصيف الدوري ......
المزيد