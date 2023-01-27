أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش إلى النهائي العاشر لملاقاة تسيتسيباس

القاهرة - بوابة الوسط

سيواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف خامسا عالميا، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع عالميا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، الأحد، حيث يسعى للفوز بلقبه الـ22 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي للإسباني رافايل نادال.

وسيطر النجم الصربي البالغ من العمر 35 عاما على مباراته في الدور نصف النهائي، الجمعة، أمام الأميركي تومي بول بشكل واضح وتغلب عليه 7-5، 6-1 و6-2 ليبلغ النهائي العاشر في ملبورن.

بينما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف رابعا عالميا، إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، اليوم الجمعة، في محاولته الرابعة وذلك بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف العشرين 7-6 (7/2)، 6-4، 6-7 (6/8)، 6-3.

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وبلغ ديوكوفيتش نصف النهائي للمرة العاشرة بفوزه السهل، الأربعاء الماضي، على الروسي أندري روبليف الخامس (6-1 و6-2 و6-4).