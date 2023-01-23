حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط

فاز النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على ضيفه الاتفاق بهدف نظيف ضمن الجولة الـ14 من دوري المحترفين السعودي، سجله أندرسون تاليسكا في الدقيقة 31، واستعاد النصر صدارة الدوري من غريمه الهلال بعدما اقتنصها الأخير موقتا من خلال فوزه على أبها (2-1)، إذ رفع رصيده إلى 33 نقطة، بفارق نقطة عن منافسه.

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ولم يكن الظهور الأول للنجم العالمي عاديا على الإطلاق، فقد دشن مسيرته مع الأصفر بفوز ثمين، ولعب كامل دقائق المباراة، لكنه قبل ذلك استُقبل بحفاوة كبيرة وضخمة من قبل الجماهير في المدرجات، التي ارتدى آلاف منها قميص النجم البرتغالي.

وجاءت مشاركة رونالدو بعدما أنهى عقوبة الإيقاف لمباراتين، التي فرضت عليه عندما كان يلعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأمر الذي حرم النجم السابق لريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من المشاركة في المباراتين الماضيتين ضد الطائي والشباب.

وتعاقد النصر مع رونالدو صاحب الـ37 عاما، نهاية ديسمبر الماضي، بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم. في صفقة استحوذت على اهتمام جميع وسائل الإعلام المحلية والقارية والدولية.

قدم كريستيانو الشكر للجماهير عقب أول مباراة رسمية له وذكر رونالدو عبر حسابه على تويتر: «المباراة الأولى والفوز الأول، أحسنتم يا رفاق، شكرا لكل الجماهير على هذا الدعم المذهل».

ويتأهب النصر للمواجهة المرتقبة أمام الاتحاد الخميس المقبل في كأس السوبر السعودي، ثم يواصل مشواره بعدها في الدوري بمواجهة الفتح.