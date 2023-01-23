  • Alwasat News
Atwasat

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 02:32 مساء
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد
كريستيانو رونالدو مع النصر أمام الاتفاق. (إنترنت)
alwasat radio

فاز النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على ضيفه الاتفاق بهدف نظيف ضمن الجولة الـ14 من دوري المحترفين السعودي، سجله أندرسون تاليسكا في الدقيقة 31، واستعاد النصر صدارة الدوري من غريمه الهلال بعدما اقتنصها الأخير موقتا من خلال فوزه على أبها (2-1)، إذ رفع رصيده إلى 33 نقطة، بفارق نقطة عن منافسه.

- قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد

ولم يكن الظهور الأول للنجم العالمي عاديا على الإطلاق، فقد دشن مسيرته مع الأصفر بفوز ثمين، ولعب كامل دقائق المباراة، لكنه قبل ذلك استُقبل بحفاوة كبيرة وضخمة من قبل الجماهير في المدرجات، التي ارتدى آلاف منها قميص النجم البرتغالي.

وجاءت مشاركة رونالدو بعدما أنهى عقوبة الإيقاف لمباراتين، التي فرضت عليه عندما كان يلعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأمر الذي حرم النجم السابق لريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من المشاركة في المباراتين الماضيتين ضد الطائي والشباب.

وتعاقد النصر مع رونالدو صاحب الـ37 عاما، نهاية ديسمبر الماضي، بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم. في صفقة استحوذت على اهتمام جميع وسائل الإعلام المحلية والقارية والدولية.

قدم كريستيانو الشكر للجماهير عقب أول مباراة رسمية له وذكر رونالدو عبر حسابه على تويتر: «المباراة الأولى والفوز الأول، أحسنتم يا رفاق، شكرا لكل الجماهير على هذا الدعم المذهل».

ويتأهب النصر للمواجهة المرتقبة أمام الاتحاد الخميس المقبل في كأس السوبر السعودي، ثم يواصل مشواره بعدها في الدوري بمواجهة الفتح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
هل يترشح بوتين في الانتخابات الروسية 2024؟.. الكرملين يعلق

هل يترشح بوتين في الانتخابات الروسية 2024؟.. الكرملين يعلق
رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها

رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها
أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»

أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»
6 قرارات وتكليفات بالاتحاد الليبي للملاكمة

6 قرارات وتكليفات بالاتحاد الليبي للملاكمة
«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
آل الشيخ: مواجهة ميسي ورونالدو.. نقطة في بحر ما سيحدث في «رؤية 2030»

آل الشيخ: مواجهة ميسي ورونالدو.. نقطة في بحر ما سيحدث في «رؤية 2030»
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد

قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد أنباء خروج شكرينيار.. إنتر يسرع لتجديد عقد دي فريج
بعد أنباء خروج شكرينيار.. إنتر يسرع لتجديد عقد دي فريج
النصر السعودي يتعاقد مع بديل أوسبينا المصاب
النصر السعودي يتعاقد مع بديل أوسبينا المصاب
«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون
«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون
بعد انتهاء الإيقاف.. رونالدو «أساسي» في أولى مبارياته الرسمية مع النصر
بعد انتهاء الإيقاف.. رونالدو «أساسي» في أولى مبارياته الرسمية مع ...
أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»
أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
برشلونة ينتزع كأس السوبر الإسباني الـ14 في تاريخه من ريال مدريد
برشلونة ينتزع كأس السوبر الإسباني الـ14 في تاريخه من ريال ......
المزيد
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض ......
ديوكوفيتش يقطع تذكرة ربع نهائي أستراليا المفتوحة للتنس بسهولة
ديوكوفيتش يقطع تذكرة ربع نهائي أستراليا المفتوحة للتنس ......
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص ......
أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»
أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»...
بعد انتهاء الإيقاف.. رونالدو «أساسي» في أولى مبارياته الرسمية مع النصر
بعد انتهاء الإيقاف.. رونالدو «أساسي» في أولى مبارياته ......
المزيد