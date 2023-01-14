اليونايتد بطل ديربي مانشستر على حساب السيتي ويرتقي للمركز الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

قلب مانشستر يونايتد الإنجليزي تأخره أمام ضيفه السيتي في ديربي المدينة إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، رافعا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم الضيوف أولا برأسية من المهاجم جاك جريليتش الذي حول عرضية مقوسة من زميله ديبروين في شباك اليونايتد عند الدقيقة 60، بعد أن انتهى الشوط الأول في «أولد ترافورد» سلبيا بين الغريمين.

من الخسارة إلى الفوز في أربع دقائق.

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عودة مانشستر يونايتد جاءت متأخرة وتحديدا عند الدقيقة 78 بقدم البرتغالي برونو فيرنانديز الذي انفرد بمرمى حارس السيتي إيديرسون بعد تمريرة سحرية من زميله كاسيميرو، وبعد أربعة دقائق فقط (الدقيقة 82)، أضاف زميله ماركوس راشفورد هدف الفوز، إثر تمريرة أرضية رائعة من أليخاندرو جارناتشو.

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات عقب المباراة: «قدمنا أداء رائعا أمام مانشستر في الديربي، في الحقيقة لا يهم المنافس، الأهم هو تحقيق الفوز، حققنا عودة مدهشة في اللقاء»، وفق ما نشرته «ديلي ميل» البريطانية.

وتابع فيرنانديز: «الآن نحن نلعب كفريق، في السابق كنا نعتمد على الفرديات، كل لاعب يلعب لنفسه فقط، اليوم نحن فريق واحد، ونلعب كرة جماعية، الآن أنتم ترون فريقا يعمل من أجل بعضه البعض، وهذا يؤتي ثماره».

ماركوس راشفورد لاعب الشهر

بينما صرح صاحب الهدف الثاني ماركوس راشفود، والذي حصل على جائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر في مانشستر يونايتد، بعد نهاية اللقاء: «نعم حققنا الفوز، آمنا بأنفسنا، كنا نعلم أننا نستطيع الفوز في الديربي، كل شيء ممكن، توجنا مجهودنا في الأسابيع الأخيرة، واستطعنا الفوز».

وبحسب شبكة «أوبتا» العالمية المتخصصة في الإحصائيات، فإن ماركوس راشفود سجل في آخر سبع مباريات رفقة ناديه مانشستر يونايتد، وهذه المرة الأولى منذ 15 عاما، حين فعلها كرستيانو رونالدو في موسم 2008، وأضافت «أوبتا»، أن راشفورد هو المهاجم الأكثر حسما في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالنظر إلى أهدافه التي حسم بها الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة من المباريات.

ويبتعد حاليا مانشستر يونايتد (38) بفارق نقطة واحدة عن جاره السيتي في ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ يحتل «السيتيزن» المركز الثاني بـ39 نقطة.