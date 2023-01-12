لتعويض رحيل رونالدو.. مانشستر يونايتد ينهي استعارة فيغورست

القاهرة - بوابة الوسط

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع اللاعب الهولندي فوتر فيغورست، يقضي بانتقال اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد موافقة ناديه بشيكتاش التركي، ليعوض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن «أولد ترافورد».

وحسم «مان يونايتد» صفقة إعارة فيغورست إلى صفوفه، بعد أن دفع ثلاثة ملايين يورو لناديه بشيكتاش، لقطع إعارة اللاعب وإعادته إلى ناديه بيرنلي الإنجليزي، قبل أن يتم «الشياطين الحمر» اتفاقهم مع الأخير لإعارة الهولندي حتى الصيف المقبل، وفق ما أعلنه الصحفي فابريزيو رومانو.

- رسميا: مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع الحارس بوتلاند

- بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

كما أعلن رومانو عن سفر اللاعب الهولندي، اليوم الخميس، إلى مدينة مانشستر، من أجل توقيع الكشف الطبي قبل الانضمام رسميا لـ«أولد ترافورد».