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لتعويض رحيل رونالدو.. مانشستر يونايتد ينهي استعارة فيغورست

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 04:12 مساء
لتعويض رحيل رونالدو.. مانشستر يونايتد ينهي استعارة فيغورست
اللاعب الهولندي فوتر فيغورست المنتقل حديثا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. (الإنترنت)
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توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع اللاعب الهولندي فوتر فيغورست، يقضي بانتقال اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد موافقة ناديه بشيكتاش التركي، ليعوض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن «أولد ترافورد».

وحسم «مان يونايتد» صفقة إعارة فيغورست إلى صفوفه، بعد أن دفع ثلاثة ملايين يورو لناديه بشيكتاش، لقطع إعارة اللاعب وإعادته إلى ناديه بيرنلي الإنجليزي، قبل أن يتم «الشياطين الحمر» اتفاقهم مع الأخير لإعارة الهولندي حتى الصيف المقبل، وفق ما أعلنه الصحفي فابريزيو رومانو.

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كما أعلن رومانو عن سفر اللاعب الهولندي، اليوم الخميس، إلى مدينة مانشستر، من أجل توقيع الكشف الطبي قبل الانضمام رسميا لـ«أولد ترافورد».

مستقبل الأوروغوياني فاكوندو بيليستري
ويجتمع نادي مانشستر كذلك مع الناشيء الأوروغوياني فاكوندو بيليستري، من أجل تقرير مستقبل اللاعب الموهوب، عقب تألقه في المباراة الأخيرة أمام تشارلتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ تلقى النادي عدة عروض لاستعارة اللاعب، لكنه يفضل أن يقرر مع اللاعب مستقبله.

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