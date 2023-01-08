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عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 05:22 مساء
عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. (أرشيفية: الإنترنت)
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يملك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عروضًا كثيرة على طاولته، من أجل العودة مرة أخرى للتدريب، وتتنوع العروض بين أندية ومنتخبات؛ لكن الفرنسي لم يقرر بعد ما سيفعل.

وأوضح تقرير نشرته جريدة «ليكيب» الفرنسية، أن المدرب الفرنسي تلقى عروضًا، لتدريب منتخبات أميركا والبرازيل والبرتغال؛ لكنه لم يعط إجابته؛ إذ كان ينتظر شغور مقعد مدرب منتخب فرنسا.

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وبعد إعلان الاتحاد الفرنسي تمديد عقد مدربه ديدييه ديشامب، حتى العام 2026، فإن زيدان سيبدأ بالتحرك، لاختيار فريقه القادم، بعد أن توقف عن التدريب منذ تركه ريال مدريد في صيف 2021.

ويحاول نادي الهلال السعودي، إقناع زين الدين زيدان بتدريب الفريق، إذ يستعد للإطاحة بمدربه الحالي رامون دياز، وفق ما نشرته جريدة «ماركا» الإسبانية.

ورغب الاتحاد البرتغالي استقدام زيدان لتدريب المنتخب بعد الإطاحة بفرناندو سانتوس، لكن بعض التقارير أشارت إلى توصل الاتحاد لاتفاق شفهي، مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، لخلافة سانتوس.

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