تمديد عقد ديشان مدربًا لـ«الديوك» الفرنسية حتى 2026.. رسميا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، السبت، إنه سيبقى مدربا لمنتخب «الديوك» حتى مونديال 2026، بعد قيادته بلاده إلى نهائي كأس العالم في آخر نسختين.

وكان عقد ديشان الذي استهل مشواره مع فرنسا العام 2012 قد انتهى بعد مونديال قطر 2022 الأخير، حيث حل حامل اللقب في مركز الوصيف وراء الأرجنتين بركلات الترجيح بعد مباراة مشوقة، حسب «فرانس برس».

- الفرنسي بنزيمة يشترط الإطاحة بديشان وجلب زيدان للعدول عن قرار الاعتزال الدولي

وخاض ديشان 139 مباراة مع منتخب فرنسا، حقق خلالها الفوز في 89 مباراة، وتعادل في 28 وخسر في 22 مباراة، وسجل الفريق تحت قيادته 279 هدفا، بينما تلقى 119 أخرى.

وفاز المنتخب الفرنسي بألقاب كأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2021، وكان الوصيف في بطولتي يورو 2016 وكأس العالم 2022.