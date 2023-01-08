لندن تستقبل جنازة «فيالي».. و«مانشيني» ينعي صديق كفاح الكرة الإيطالية: كان «شقيقا»

القاهرة - بوابة الوسط

نعى المهاجم الدولي السابق ومدرب إيطاليا الحالي روبرتو مانشيني زميله، وأكد أنه فقد «شقيقا» بوفاة زميله السابق وصديقه جانلوكا فيالي، الجمعة، عن 58 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس، في تصريحات نشرتها «كورييري ديلو سبورت»، وقال مانشيني: «بعد أيام قليلة من وداع الصربي سينيشا ميهايلوفيتش في 16 ديسمبر الماضي، فقدت شقيقا آخر، بل شقيقا صغيرا، كما كنت أحب أن أناديه، لأننا التقينا في سن 16 عاما ولم نفترق مجددا».

- وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي

وأضاف مدرب إيطاليا مشيرا إلى مسيرتيهما معا: «كل هذا معا.. فرق الشباب لإيطاليا، المنتخب الوطني، سمبدوريا، الأفراح، الأحزان، الانتصارات والهزائم. ثم أمسيتي ويمبلي»، حين خسرا كلاعبين مع «سمبدوريا» نهائي دوري أبطال أوروبا العام 1992، ثم فازا في نهائي أمم أوروبا العام 2021 على رأس المنتخب الإيطالي»، حسب «فرانس برس».

وحسب وسائل إعلام إيطالية، ستقام جنازة «فيالي» في بداية الأسبوع في العاصمة لندن، حيث يعيش المهاجم السابق منذ نهاية مسيرته الكروية.

وانضم «فيالي» إلى طاقم المنتخب كرئيس للوفد الإيطالي في العام 2019 عندما كان يصارع سرطان البنكرياس، وخلال 8 أعوام تشاركا خلالها قميص سمبدوريا، فاز الثنائي بلقب الـ«سيري أ» العام 1991، وكأس الكؤوس الأوروبية (1989-1990) وكأس إيطاليا 3 مرات.

وأردف مانشيني: «لعب دورا حاسما في الفوز باللقب القاري. أحبه اللاعبون. جلب لنا جانلوكا الشجاعة التي لم نكن نعرفها والتي استخدمها من أجل محاربة المرض»، مؤكدا «(جانلوكا) كان الأفضل بيننا. مهاجم متكامل ورجل مثالي وشجاع».

وسيتم الوقوف دقيقة صمتًا تكريمًا لفيالي قبل جميع مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي في نهاية هذا الأسبوع.