وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي

القاهرة - بوابة الوسط

توفي مهاجم منتخب إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي عن عمر ناهز 58 عاما بعد معاناة من سرطان البنكرياس في السنوات الأخيرة، بحسب ما أعلن عنه ناديه السابق سمبدوريا اليوم الجمعة.

وأصيب فيالي بالمرض في العام 2017، وبعد فترة علاج أولى، بدا أنه تخلص منه لا سيما خلال عمله مساعدا لمدرب منتخب إيطاليا الحالي، وزميله السابق في سامبدوريا روبرتو مانشيني، عندما توج بكأس أوروبا صيف العام 2021، لكن المرض الخبيث عاوده وأدخل المستشفى في 14 ديسمبر الماضي للعلاج قبل وفاته اليوم.

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