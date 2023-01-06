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وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 01:06 مساء
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
هاجم منتخب إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي. (أرشيفية: الإنترنت)
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توفي مهاجم منتخب إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي عن عمر ناهز 58 عاما بعد معاناة من سرطان البنكرياس في السنوات الأخيرة، بحسب ما أعلن عنه ناديه السابق سمبدوريا اليوم الجمعة.

وأصيب فيالي بالمرض في العام 2017، وبعد فترة علاج أولى، بدا أنه تخلص منه لا سيما خلال عمله مساعدا لمدرب منتخب إيطاليا الحالي، وزميله السابق في سامبدوريا روبرتو مانشيني، عندما توج بكأس أوروبا صيف العام 2021، لكن المرض الخبيث عاوده وأدخل المستشفى في 14 ديسمبر الماضي للعلاج قبل وفاته اليوم.

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مسيرته كلاعب
وتألق جانلوكا في مسيرته كلاعب، للمرة الأولى في سامبدوريا إلى جانب مدرب المنتخب حاليا روبرتو مانشيني، حيث قاد النادي إلى لقب الدوري الإيطالي 1991، وكأس الكؤوس الأوروبية 1990، وإلى نهائي دوري أبطال أوروبا 1992.

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