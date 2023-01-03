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شاهد: النصر السعودي يستعرض لحظات وصول الأسطورة كريستيانو للرياض قبل تقديمه رسميا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 02:48 مساء
شاهد: النصر السعودي يستعرض لحظات وصول الأسطورة كريستيانو للرياض قبل تقديمه رسميا (صور)
اللحظات الأولى من وصول كريستيانو إلى الرياض. (صفحة نادي النصر عبر تويتر)
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قدمت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي عبر «تويتر» استعراض اللحظات الأولى من وصول نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض، وذلك تمهيدا لتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء.

- لمشاهدة فيديو اللحظات الأولى من وصول كريستيانو إلى الرياض.. اضغط هنا

ومن المقرر أن يقدم نادي النصر لاعبه الجديد رونالدو مساء اليوم الثلاثاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، وذلك على ملعب «مرسول بارك» بمدينة الرياض.

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وجرى استقبال رونالدو وصديقته جورجينا وأولادهما بالورود منذ هبوطهم في مطار الملك خالد بالرياض، وأعلن النصر ضم النجم البرتغالي صاحب الـ37 عاما يوم الجمعة الماضي في صفقة تاريخية، وبراتب تاريخي أكثر من 200 مليون يورو في الموسم، كأعلى اللاعبين أجرا في تاريخ الرياضيين.

اللحظات الأولى من وصول كريستيانو إلى الرياض. (صفحة نادي النصر عبر تويتر)
اللحظات الأولى من وصول كريستيانو إلى الرياض. (صفحة نادي النصر عبر تويتر)
اللحظات الأولى من وصول كريستيانو إلى الرياض. (صفحة نادي النصر عبر تويتر)
اللحظات الأولى من وصول كريستيانو إلى الرياض. (صفحة نادي النصر عبر تويتر)
اللحظات الأولى من وصول كريستيانو إلى الرياض. (صفحة نادي النصر عبر تويتر)
اللحظات الأولى من وصول كريستيانو إلى الرياض. (صفحة نادي النصر عبر تويتر)
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