نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو

القاهرة - بوابة الوسط

بعد ساعات من توقيع وإعلان انتقال أسطورة كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، نفدت قمصان النصر الأساسية والاحتياطية من متجر النادي في الرياض، بل بات يتعين الانتظار ليومين لطباعة اسم رونالدو ورقمه المميز 7 على قمصان الجماهير.

وعزا مدير متجر النادي الأمر إلى «الطلب غير المسبوق» على القمصان في تاريخ النادي، بحسب «فرانس برس».

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من جانبه، غرّد وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل «سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية. مرحباً بك كريستيانو رونالدو في المملكة. سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا».

وكتب نادي النصر السعودي في بيان إعلان توقيع نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو «هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة».

النصر السعودي يستعد لتقديم الأسطورة العالمية كريستيانو

ويقدم النصر السعودي نجمه البرتغالي، مساء غد الثلاثاء، إلى جماهيره في ملعبه بعد ساعات من وصوله إلى الرياض، وأعلن النادي الملقب في السعودية بـ«العالمي»، الجمعة، تعاقده مع اللاعب الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات في صفقة تاريخية مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو.

ويصل رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفنيّ في وقت متأخر من مساء الإثنين إلى الرياض، حسب ما قال الوليد المهيدب المتحدث باسم النصر، وأكد أن النصر سيقدم رونالدو مساء الثلاثاء على ملعب مرسول بارك في الرياض، بحسب ما أفاد المتحدث باسم النادي لـ«وكالة فرانس برس»، الإثنين.