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روميرو لوكاكو: أتمنى تولي هنري تدريب منتخب بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 05:53 مساء
روميرو لوكاكو: أتمنى تولي هنري تدريب منتخب بلجيكا
المهاجم البلجيكي روميرو لوكاكو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مهاجم المنتخب البلجيكي، روميرو لوكاكو، شعوره بأن النجم الفرنسي تيري هنري سيكون المدرب المقبل لمنتخب بلاده خلفًا للإسباني روبيرتو مارتينيز المقال.

وقال لوكاكو في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت» الإيطالية: «تيري مدرب كبير، واللاعبون يحبونه في المنتخب، لقد كان قريبًا منا، ويعرف البيت من الداخل، أعتقد أنه الرجل الأنسب للمهمة».

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وأضاف روميرو: «بالنسبة لي ليس لديَّ أدنى شك في أن هنري سيكون المدرب القادم، إنه يعرف ما يتعين علينا فعله لتحقيق البطولات، أعتقد أنه المدرب المثالي للمنتخب».

هنري سيكمل المسيرة
وأكمل روميرو لوكاكاو تصريحاته: «أعتقد أن الاتحاد البلجيكي لا يرغب في أن يبدأ من الصفر، علينا مواصلة المحاولة لتحقيق إنجاز لبلادنا، وهنري سيكمل الطريق، هو يسعى لتحقيق البطولات، ونحن كذلك».

وعمل تيري هنري مساعدًا في جهاز مارتينيز، قبل أن تجري إقالته على خلفية الخروج من نهائيات كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام المغرب وكرواتيا بدور المجموعات.

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