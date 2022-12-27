الاتحاد الأرجنتيني يزيل شكوك رحيل رجل البطولات «سكالوني»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا بقاء المدرب ليونيل سكالوني على رأس الجهاز الفني لأبطال العالم، وقال تابيا «سكالوني هو مدرب المنتخب الأرجنتيني. كلانا رجال نلتزم بكلامنا وقلنا نعم لبعضنا البعض. ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر».

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يتولى سكالوني (44 عامًا)، تدريب المنتخب الأميركي الجنوبي منذ العام 2018، وقاده إلى لقب كوبا أميركا العام 2021 أول لقب دولي للأرجنتين منذ العام 1993. ثم أحرز مع ليونيل ميسي ورفاقه لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد والأولى منذ العام 1986، بالفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح، في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، بحسب «فرانس برس».

وقال تابيا «أعتقد 99 في المئة من الناس أننا مخطئون أو حتى مجانين، لكن هذا الفريق جلب السعادة للناس بالألقاب التي أحرزوها».

ومع ذلك، عندما عين مدربًا خلفًا لخورخي سامباولي بعد الخروج من دور الـ16 في كأس العالم 2018 في روسيا، لم يكن سكالوني خيارًا شعبيًا.