حكيم زياش ونصيرمزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

قرر لاعبا المنتخب المغربي حكيم زياش ونصير مزراوي التبرع بمكافآت كأس العالم 2022 والتي سيحصلان عليها من الاتحاد المغربي لكرة القدم، للجمعيات الخيرية والفقراء في المغرب.

وبحسب ما نشرته جريدة «المنتخب» المغربية، فإن اللاعبان الدوليان قررا التبرع بجميع مستحقاتهما عن بطولة المونديال والتي أقيمت في قطر، كمساهمة مجتمعية منهما لمساعدة ودعم المحتاجين.

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ولاقى التصرف الأخلاقي من اللاعبين استحسان الجمهور المغربي، والذي خرج في شوارع العاصمة الرباط للاحتفال باللاعبين، الذين حققوا إنجازًا تاريخيًا باقتناصهم المركز الرابع للبطولة العالمية.