«فيفا»: المغرب ضمن 4 منتخبات استثنائية في كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ظهور منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بـ«الاستثنائي»، حيث نشر «فيفا» تقريرا قال فيه إن البطولة شهدت توهجا ملحوظا لأربعة منتخبات هي الأرجنتين والمغرب وكرواتيا واليابان.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن منتخب الأرجنتين تحول سريعا من منتخب غير مرشح لنيل اللقب العالمي، إلى فريق متوج باللقب الأغلى بعد رحلة استثنائية.

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تقرير «فيفا» يشيد بالمنتخب المغربي

تطرق تقرير «فيفا» للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي، بعدما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي المونديال، ووصف «فيفا» مشوار المغرب بقوله: «استهل أسود الأطلس مشوارهم بكسر شوكة بلجيكا في مرحلة المجموعات وسط تألق كوكبة من اللاعبين يتقدمهم الحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي وحكيم زياش ويوسف النصيري».

وأضاف: «المغاربة أذهلوا العالم بإقصاء إسبانيا في ثُمن النهائي والبرتغال في ربع النهائي، وشكلوا خصما حقيقيا للمنتخب الفرنسي في نصف النهائي قبل الهزيمة في مباراة ندية أمام كرواتيا لتحديد صاحب الميدالية البرونزية».

الإنجاز الكرواتي والياباني

كذلك كان المنتخب الكرواتي بين الرباعي الذي نال إشادة «فيفا»، بعدما واصل كتابة قصص النجاح الكروي في تاريخ كأس العالم. أما أبرز إنجازات كرواتيا في مونديال 2022 يتمثل بإقصاء البرازيل في الطريق إلى نيل المركز الثالث.

قبل بداية البطولة، مالت كفة التوقعات نحو تأهل كلٍ من إسبانيا وألمانيا من المجموعة الخامسة، فيما كان الاختلاف الوحيد حول أي منهما سيتأهل في الصدارة، لكن المنتخب الياباني نجح في مفاجأة الجميع، وبعثرة أوراق المجموعة.