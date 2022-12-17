  • Alwasat News
Atwasat

كرواتيا تتقدم في الشوط الأول أمام المغرب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 05:47 مساء
كرواتيا تتقدم في الشوط الأول أمام المغرب
هدف التعادل المغربي في شباك كرواتيا بمباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم، 17 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

تقدم المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد أمام المنتخب المغربي في الشوط الأول من مباراتهما على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم 2022.

ودخل المنتخب الكرواتي المباراة سريعًا بعد خطأ من الحارس ياسين بونو، أظهر أن الدفاع المغربي لم يدخل بعد في أجواء المباراة، فاستغل المنتخب الكرواتي كرة حرة على المرمى المغربي، وسجل المدافع يوشكو جفارديول في الدقيقة السابعة.

- المغرب يتعادل سريعًا برأسية داري
- الركراكي يعلن تشكيلة المنتخب المغربي لمواجهة كرواتيا

ولم ينتظر المنتخب المغربي كثيرًا لإدراك التعادل، إذ أرسل المهاجم حكيم زياش عرضية رائعة بعد تنفيذه لركلة حرة نحو مرمى المنتخب الكرواتي، ليسكنها المدافع أشرف داري في الشباك الكرواتية.

واستمرت المباراة سجالا بين الفريقين، هجمة هنا وهجمة هناك، دون خطورة كبيرة على المرميين، قبل أن تحين الفرصة للمنتخب الكرواتي، ويقتنص الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 42 عن طريق ميسلاف أورشيتش، لينتهي الشوط بتقدم الكروات.

الأهداف الرأسية جاءت من المدافعين
112 ثانية هي الفارق بين الهدفين، وأصبح أشرف داري ثاني مدافع يسجل للمغرب في كأس العالم بعد رومان سايس أمام بلجيكا في نفس النسخة، وصاحب الهدف الرأسي الثاني للمغرب في المونديال.

الأصغر عمرًا
وأصبح بلال الخنوس أصغر لاعب عربي يشارك في مباريات كأس العالم (18 عامًا و 221 يومًا)، فيما أصبح جاسكو غفارديول أصغر لاعب كرواتي يسجل في مباراة مونديالية (20 عامًا و328 يومًا).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر: حزمة الدعم الجديدة من صندوق النقد تهدف لخفض الدين الحكومي إلى أقل من 80%

مصر: حزمة الدعم الجديدة من صندوق النقد تهدف لخفض الدين الحكومي إلى أقل من 80%
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة أساريا وأبوسليم في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة أساريا وأبوسليم في «دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد في «دورينا»
فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين

فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين
ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا

ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا
توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023

توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023
حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية

حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية
رويترز: انتخابات في تونس سترسخ أركان حكم الرئيس

رويترز: انتخابات في تونس سترسخ أركان حكم الرئيس
عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس

عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس
مدرب المنتخب الكرواتي: سنواجه المغرب مفاجأة البطولة الأجمل

مدرب المنتخب الكرواتي: سنواجه المغرب مفاجأة البطولة الأجمل
باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو «آلية بديلة»

باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو ...
«سي إن إن»: فيفا رفضت إذاعة كلمة مسجلة من زيلينسكي في حفل ختام المونديال

«سي إن إن»: فيفا رفضت إذاعة كلمة مسجلة من زيلينسكي في حفل ختام المونديال
شاهد مهارات الموهبة البرازيلية الجديدة لريال مدريد

شاهد مهارات الموهبة البرازيلية الجديدة لريال مدريد
الأرجنتين تستعد للنهائي بغيابات للإرهاق وعمليات استشفائية

الأرجنتين تستعد للنهائي بغيابات للإرهاق وعمليات استشفائية
قائد المنتخب المغربي: نسعى لتأكيد أفضليتنا بحصد المركز الثالث

قائد المنتخب المغربي: نسعى لتأكيد أفضليتنا بحصد المركز الثالث
«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة

«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الركراكي يعلن تشكيلة المنتخب المغربي لمواجهة كرواتيا
الركراكي يعلن تشكيلة المنتخب المغربي لمواجهة كرواتيا
لحظة بلحظة .. الشوط الأول المغرب وكرواتيا
لحظة بلحظة .. الشوط الأول المغرب وكرواتيا
كرواتيا تسجل الهدف الأول في شباك المغرب
كرواتيا تسجل الهدف الأول في شباك المغرب
المغرب يتعادل سريعًا برأسية داري
المغرب يتعادل سريعًا برأسية داري
كرواتيا تخطف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول
كرواتيا تخطف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة...
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع...
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو...
الرياضة الليبية تودع أحد رموزها «عمر أبورقيقة»
الرياضة الليبية تودع أحد رموزها «عمر أبورقيقة»...
شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال
شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال...
المزيد
المغرب رابع العالم بعد الهزيمة من كرواتيا
المغرب رابع العالم بعد الهزيمة من كرواتيا...
لحظة بلحظة .. الشوط الثاني لمباراة المغرب وكرواتيا
لحظة بلحظة .. الشوط الثاني لمباراة المغرب وكرواتيا...
كرواتيا تتقدم في الشوط الأول أمام المغرب
كرواتيا تتقدم في الشوط الأول أمام المغرب...
كرواتيا تخطف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول
كرواتيا تخطف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول...
المغرب يتعادل سريعًا برأسية داري
المغرب يتعادل سريعًا برأسية داري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط