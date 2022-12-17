كرواتيا تتقدم في الشوط الأول أمام المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد أمام المنتخب المغربي في الشوط الأول من مباراتهما على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم 2022.

ودخل المنتخب الكرواتي المباراة سريعًا بعد خطأ من الحارس ياسين بونو، أظهر أن الدفاع المغربي لم يدخل بعد في أجواء المباراة، فاستغل المنتخب الكرواتي كرة حرة على المرمى المغربي، وسجل المدافع يوشكو جفارديول في الدقيقة السابعة.

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ولم ينتظر المنتخب المغربي كثيرًا لإدراك التعادل، إذ أرسل المهاجم حكيم زياش عرضية رائعة بعد تنفيذه لركلة حرة نحو مرمى المنتخب الكرواتي، ليسكنها المدافع أشرف داري في الشباك الكرواتية.

واستمرت المباراة سجالا بين الفريقين، هجمة هنا وهجمة هناك، دون خطورة كبيرة على المرميين، قبل أن تحين الفرصة للمنتخب الكرواتي، ويقتنص الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 42 عن طريق ميسلاف أورشيتش، لينتهي الشوط بتقدم الكروات.

الأهداف الرأسية جاءت من المدافعين

112 ثانية هي الفارق بين الهدفين، وأصبح أشرف داري ثاني مدافع يسجل للمغرب في كأس العالم بعد رومان سايس أمام بلجيكا في نفس النسخة، وصاحب الهدف الرأسي الثاني للمغرب في المونديال.