شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض ثلاثي الدفاع المغربي رومان سايس ونصير مزراوي ونايف أكرد لإصابات خلال المباراة أمام المنتخب الإسباني في الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2022، لتحوم الشكوك حول مشاركتهم في اللقاء المرتقب أمام المنتخب البرتغالي يوم السبت المقبل على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال وليد الركراكي: «لدينا شكوك دائما على غرار كل المباريات التي خضناها حتى الآن، لكننا نتخذ القرار كل مرة في يوم المباراة»، وذلك حسب ما نشره موقع فرانس 24.

وأضاف وليد: « مهمة الجهاز الطبي صعبة جدًا نظرًا لتلاحم المباريات، لكنهم يؤدون عملهم على الوجه الأمثل حتى الآن، لم نخسر أي لاعب في الجولات السابقة».

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وتابع الركراكي: « في حالة غياب لاعب بسبب الإصابة، فلدينا من يعوضه، جميع اللاعبون على أتم الاستعداد لتمثيل المنتخب، والقيام بدورهم على أكمل وجه، لا تهم الأسماء، المهم أن يكون اللاعب في قمة مستواه».

ويعول المدرب المغربي على الثلاثي لحماية مرمى «أسود الأطلسي» في المباراة المقبلة أمام المنتخب البرتغالي، بعد أن أدوا دورهم بالشكل الأمثل خلال الأربع مباريات الماضية، إذ لم تهتز الشباك المغربية سوا مرة واحدة، بنيران صديقة بعد أن حول أكرد الكرة بالخطأ في شباك حارسه ياسين بونو ضد كندا.

شباك المغرب اهتزت مرة واحدة

وكان سايس وأكرد ومزراوي أحد أبرز المساهمين في الإنجاز المونديالي في قطر كون مرمى أسود الأطلس اهتزت مرة واحدة فقط وبالنيران الصديقة بهدف سجله أكرد بالخطأ في مرمى ياسين بونو في المباراة ضد كندا في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.

وفي حالة غياب الثلاثي، فإن عطية الله والياميق وأشرف داري سيكونون الأقرب لتعويضهم أمام «برازيل أوروبا»، في الدور ربع النهائي لكأس العالم.