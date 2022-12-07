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زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 07:57 مساء
زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال
تسديدة المغربي حكيم زياش أمام المنتخب الكندي في كأس العالم، 1 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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يتصدر هدف اللاعب المغربي حكيم زياش قائمة الأهداف العشرة الأولى لأطول مسافة تقطعها الكرة قبل الوصول للشباك، خلال دور المجموعات ودور الـ16 من كأس العالم 2022، حيث سجّل هدفه في الدقيقة الرابعة ضد كندا في دور المجموعات على بعد 32.85 متر من المرمى.

فيما جاءت تسديدة المكسيكي لويس تشافيز أولًا من حيث السرعة، إذ سدد تشافيز ركلة حرة أمام المنتخب السعودي بسرعة 121 كم/ساعة، لتعلن الهدف الثاني للمكسيك، في المباراة التي انتهت بفوز الأخيرة بثنائية مقابل هدف، قبل أن يودع المنتخبان البطولة من دور المجموعات.

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ويقيس مستشعر بقوة 500 هرتز/ ثانية، ثبتته شركة أديداس بداخل كرة البطولة «الرحلة»، سرعة الكرة في الهواء، كذلك المسافة التي قطعتها الكرة، والقوة التي ضربت بها.

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واحتل هدف الياباني ريتسو دوان في مرمى إسبانيا المركز الثاني بسرعة 120 كم/ ساعة، فيما جاءت تسديدة الألماني نيكلاس فولكروج في مرمى إسبانيا في المركز الثالث.

 

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