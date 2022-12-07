الاتحاد الألماني يجدد الثقة في مدربه فليك

القاهرة - بوابة الوسط

سيبقى المدرب الألماني هانزي فليك على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، على الرغم من الخروج المبكر من الدور الأول لمونديال قطر 2022.

وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف: «نحن مقتنعون معًا أن كأس أوروبا 2024 في بلدنا تمثل فرصة كبيرة لكرة القدم في ألمانيا، ولدينا ثقة كاملة في هانزي لمواجهة هذا التحدي»، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

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