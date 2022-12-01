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مونديال 2022: اليابان تهزم إسبانيا وتصطبحها إلى دور الـ16.. وألمانيا تغادر قطر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 11:04 مساء
مونديال 2022: اليابان تهزم إسبانيا وتصطبحها إلى دور الـ16.. وألمانيا تغادر قطر
لاعبو منتخب اليابان (تويتر)
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حقق المنتخب الياباني فوزًا مهما على نظيره الإسباني بنتيجة 2-1، ضمن آخر مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، ليصعد الاثنان إلى دور الستة عشر.

وفي المباراة الثانية حقق منتخب ألمانيا فوزًا غير مهم على كوستاريكا، بنتيجة 4 - 2، لتصطحبها إلى مغادرة المونديال من دور المجموعات، باحتلالهما المركزين الثالث والرابع في المجموعة الخامسة.

ألمانيا تكرر سيناريو 2018
وبهذا السيناريو كرّرت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، السيناريو الكارثي لنسخة عام 2018 وخرجت من الدور الأول في مونديال قطر 2022.

وفوزها اليوم هو الأول لألمانيا في هذه البطولة بعد خسارة مدوية أمام اليابان 1-2 ثم تعادلها مع إسبانيا 1-1، لكنه لم يكن كافيا لأنه رفع رصيدها إلى 4 نقاط لتتفوق عليها إسبانيا بفارق الأهداف رغم خسارة الأخيرة أمام اليابان في هذه الجولة بشكل مفاجئ 1-2.

وبذلك تصدرت اليابان المجموعة برصيد 6 نقاط، وستواجه كرواتيا في ثمن النهائي، بينما حلت إسبانيا ثانية برصيد 4 نقاط وستلاقي المغرب.
 

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