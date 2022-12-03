أسطورة البرازيل في وضع صحي مقلق

القاهرة - بوابة الوسط

دخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في مرحلة الرعاية التلطيفية بعد توقف العلاج الكيماوي لسرطان القولون عن إعطاء نتائج إيجابية، حيث يقتصر علاجه الآن على المسكنات والأدوية التي تساعد على التنفس، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ويبلغ أسطورة كأس العالم البرازيلي بيليه 82 عاما ويُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق وصاحب رقم قياسي كونه اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات في تاريخ البطولة التي تلعب مبارياتها حاليا بدولة قطر.

ودخل المستشفى يوم الثلاثاء، لإجراء فحوصات شهرية، فتبين خلالها إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي، وأوضح التقرير الطبي أن الورم السرطاني أزيل من القولون في العام الماضي، وبدأ بطل البرازيل التاريخي بتلقي العلاج بشكل منتظم.

ونشر بيليه في منشور صورة له معروضة على مبنى في قطر، حيث يقام كأس العالم، وإلى جانبها جملة واحدة «تعافى قريبًا»، ورفع مشجعو فريق البرازيل خلال مباريات منتخبهم في كأس العالم صورة كبيرة لنجمهم الذي جلب 3 كؤوس عالم للبرازيل.