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أحلام ميسي الأسطورية تصطدم بأستراليا في الأدوار الإقصائية بمونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 06:11 مساء
أحلام ميسي الأسطورية تصطدم بأستراليا في الأدوار الإقصائية بمونديال قطر
ليونيل ميسي. (فرانس برس)
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يقود الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي منتخب بلاده، السبت، في دور ثمن نهائي مونديال قطر 2022، أمام أستراليا، وسط مساعٍ لإهداء لقب أول كبير لبلده قبل الاعتزال، وكان مسار الأرجنتين استقر بعد بداية صادمة أمام السعودية بالخسارة (1-2) في أول مرة أمام فريق آسيوي في النهائيات أدت إلى توقف سلسلة طويلة من المباريات دون خسارة، قبل أن يشد ميسي أحزمة الأمان ليقود «ألبيسيليستي» إلى فوزين صريحين على المكسيك وبولندا (2-0)، ولا يزال التتويج يراوض «البرغوث» في آخر مشاركة لابن الخامسة والثلاثين، ليختم مسيرة كروية زاخرة يختصرها إحرازه جائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات.

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لم تكن بداية أستراليا أروع من بداية الأرجنتين إذ إنها عرفت انهيارا أمام فرنسا حاملة اللقب (1-4)، قبل أن تعوض بفوزين على تونس والدنمارك (1-0)، وتصب الترشيحات في خانة الأرجنتين بطلة 1978 و1986، فيما بلغ منتخب أستراليا دور ثمن النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد 2006، وفي محاولة لتقليص الضغوط المرافقة والتوقعات المرتفعة مع كل ظهور لميسي صرح مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني قائلا «السماء ستشرق غدا، سواء فزنا أم لا»، كما علق على مواجهة المنتخب الأوقياني الممثل لقارة آسيا «إذا كنتم تعتقدون أن أستراليا سهلة، فأنتم مخطئون»، بحسب «فرانس برس».

ويدرك الأستراليون، المصنفون 38 عالميا، مدى صعوبة المهمة، نظرا للفارق الفني الكبير بين الطرفين، لكن مدربهم غراهام أرنولد يقول «سنكون 11 لاعبا باللون الأزرق مقابل 11 بالأصفر وستكون معركة يتعين علينا خوضها». وما يزيد صعوبة المواجهة الأولى في المونديال بين البلدين، على استاد أحمد بن علي في الريان، كونها تقام بعد أقل من ثلاثة أيام فقط على خوض الأرجنتين مواجهة بولندا، وفي منتصف موسم أوروبي بعد نقل المونديال إلى مشارف الشتاء بسبب ارتفاع الحرارة صيفا في الدولة الخليجية. وقال سكالوني «من الجنون أن نلعب مجددا بهذه السرعة. كنا نستحق مزيدا من الراحة».

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