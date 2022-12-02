سكالوني: مواجهة أستراليا لن تكون سهلة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، صعوبة المواجهة أمام المنتخب الأسترالي في دور الـ16 من كأس العالم 2022، والتي ستقام على ملعب أحمد بن علي، غدًا السبت، في التاسعة مساءً.

وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «إن المنتخب الأسترالي فريق كبير، وسيكون منافسًا قويًا في المباراة، التي لن تكون سهلة على كلينا، وعلينا تقديم أداء كبير إذا ما أردنا التأهل»، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأشار ليونيل سكالوني، إلى أن المفاجآت جزء من كرة القدم، وأن خسائر المنتخبات الكبيرة في هذا المونديال لم تكن مفاجئة له، لكنه أكد أهمية التعافي سريعًا من هذه الهزائم، للعودة للمنافسة سريعًا.

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وبسؤاله عن طريقة لعب المنتخب الأسترالي، قال سكالوني:«لا يمكن لفريق أن يغير طريقة لعبه بشكل مفاجئ، لكن بالنظر إلى الإصابات، يمكن إجراء تغييرات طفيفة، لكن الطريقة تبقى نفسها، ويمكن إجراء بعض التعديلات لتتماشى مع طريقة لعب الخصم، ونحن نطبق نفس فلسفتنا في جميع المباريات، لكن يمكن أن نغير جزءًا في الجانب الدفاعي أو الهجومي، وفقًا لطريقة لعب المنافس».

وعن توقعاته للمباراة، قال: «لا يمكنك توقع نتيجة اللقاء، لن نفطر في الثقة بأنفسنا، علينا احترام المنافس، وتقديم أفضل ما لدينا للفوز».

مواجهة السعودية عالقة في الأذهان

وحول ما إذا كان يخشى مواجهة أستراليا بعد أن تعرض للهزيمة من السعودية، باعتبارهما فريقين آسيويين، قال:«ستكون مباراة صعبة لأن المنافس قوي، وليس لأنه آسيوي، لقد تجاوزنا هزيمة السعودية، وأنهينا دور المجموعات متصدرين، ونركز اليوم في العبور للدور التالي».

وأشاد المدرب الأرجنتيني بالدعم الجماهيري الذي يلقاه المنتخب في قطر، مؤكدًا تقديره واحترامه لهذا الدعم، متمنيًا وجود نفس الدعم في مباراة الغد أمام أستراليا.