مدرب البرتغال: سنواجه منتخبًا منظمًا ونسعى لإسعاد الجماهير البرتغالية

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس، على أهمية اللقاء أمام منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الختامية لمنافسات كأس العالم 2022، ضمن المجموعة الثامنة.

وقال فرناندو: «المباراة أمام كوريا مهمة، فهم منظمون للغاية، ويقدمون مستوى جيد، ولديهم مدرب رائع ويجيد التعامل مع المباريات»، مضيفاً: «المنتخب الكوري الجنوبي منظم في الدفاع، يجب علينا أن نقدم مباراة جيدة ونستمر في الأداء المميز في البطولة التي نطمح لتحقيق الكثير فيها، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وأوضح سانتوس أنه لا يخشى مواجهة أحد في الدور الثاني من البطولة، مشيرًا لجاهزيتهم لتلك المباراة، معللًا ذلك بامتلاك مزيج من اللاعبين أصحاب الخبرة، والشباب الراغب في التطور، مؤكداً أن الجماهير البرتغالية تثق في قدرة المنتخب على تقديم بطولة رائعة، وسيعملون على إسعادهم.