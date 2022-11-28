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برهالتر: جاهزون لمواجهة إيران.. ونطلب دعم الجماهير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 06:25 مساء
برهالتر: جاهزون لمواجهة إيران.. ونطلب دعم الجماهير
مدرب المنتخب الأمريكي برهالتر من المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيران بكأس العالم, 28 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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توقع مدرب المنتخب الأميركي غريغ برهالتر أن تكون المواجهة غدًا أمام المنتخب الإيراني حماسية للغاية، إذ يلتقي المنتخبان في ختام الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس العالم 2022.

وأشار برهالتر إلى أن المنتخبين يدخلان المباراة رغبة في تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل، مؤكدًا أنه يعمل على حل الجانب الهجومي للمنتخب الأميركي، وذلك حسب تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراته غدًا الثلاثاء أمام المنتخب الإيراني على ستاد الثمامة بالعاصمة قطر والذي نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وطالب المدرب الأميركي لاعبيه بالهدوء وعدم التأثر بالضغوطات التي سيضعها عليه لاعبو المنتخب الإيراني، بالنظر إلى ما حدث في المباراة الأخيرة لهم أمام ويلز، وأكد على جاهزية لاعبيه واستعدادهم للفوز بهذه المواجهة.

نأمل في دعم الجماهير
ويرغب غريغ برهالتر في دعم الجماهير الأميركية للمنتخب، إذ أن الفوز والعبور إلى الدور المقبل، سيكون إنجازًا لكرة القدم الأميركية، ويسعى لتحقيقه رفقة لاعبيه، ليتوج مجهوداته خلال الأربع سنوات الماضية مع المنتخب.

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