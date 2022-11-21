أمريكا وويلز.. أول تعادل في المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل المنتخب الأمريكي مع المنتخب الويلزي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الريان بالدوحة، في إطار منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم 2022، ليسجل الفريقان أول تعادل بالمونديال.

وسجل تيموثي ويا الهدف لمنتخب بلاده في الدقيقة 36 بعد الانفراد بحارس المرمى الويلزي واين هينيسي، بتمريرة ساحرة من قائده كريستيان بوليسيتش، لينتهي الشوط الأول بتقدم أمريكا، بينما تعادل القائد غاريث بيل لويلز من علامة الجزاء في الدقيقة 82 .

واتسم الشوط الأول بالتدخلات العنيفة من جانب الفريقين، حيث أشهر الحكم أربع بطاقات صفراء، بواقع إثنين منها لكل منتخب.

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ودخلت ويلز الشوط الثاني بغية إحراز التعادل، وأضاعت فرصة عديدة أمام براعة حارس المنتخب الأمريكي مات تيرنر، الذي دافع عن مرماه في لقطات عدة، قبل أن ينجح غاريث في زيارة شباكه من علامة الجزاء.

ويحل المنتخب الويلزي ثانيًا برصيد نقطة واحدة، خلف المنتخب الإنجليزي الذي يحتل صدارة المجموعة بثلاث نقاط، بينما يأتي المنتخب الأمريكي ثالثًا برصيد نقطة واحدة، أمام المنتخب الإيراني الذي لم يحقق أي نقطة.