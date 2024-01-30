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مستشفى بن سينا التعليمي بسرت يوفر الجرعات الأولى لمرض الصدفية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 30 يناير 2024, 10:11 صباحا
مستشفى بن سينا التعليمي بسرت يوفر الجرعات الأولى لمرض الصدفية
أطباء مستشفى بن سينا التعليمي بسرت
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تمكن مستشفى بن سينا التعليمي بسرت من توفير الجرعات الأولى لعلاج مرض الصدفية في القطاع الصحي بعد مطالبات عديدة تجاوزت ثمانية أشهر من قبل إدارة المستشفى وقسم الجلدية بجهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وجرى البدء فعليا صباح الإثنين 29 يناير 2024 في إعطاء الجرعات الأولى للعلاج البيولوجي (Remicade 100ml) الخاص بعلاج الصدفية لثلاث حالات نزيلة بالقسم تعاني من المرض بدرجته المتقدمة.

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وأشرف استشاري أمراض الجلدية الدكتور فتحي الكاسح رئيس قسم الجلدية على تناول المرضى هذه الجرعات برعاية أطباء القسم المقيمين.

وفي 27 نوفمبر 2023 أحيا مستشفى بن سينا اليوم العالمي لمرضى الصدفية بالتعاون مع الجمعية الليبية لطب الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر ومجلس التخصصات الطبية.

وأوضح الكاسح أن البرنامج العلمي لإحياء اليوم العالمي تضمن عديد المحاضرات العلمية التي تناولت أحدث ما توصل إليه الطب في علاج هذا المرض.

أطباء مستشفى بن سينا التعليمي بسرت
أطباء مستشفى بن سينا التعليمي بسرت
أطباء مستشفى بن سينا التعليمي بسرت
أطباء مستشفى بن سينا التعليمي بسرت
الجرعات الأولى لمرض الصدفية
الجرعات الأولى لمرض الصدفية
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