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منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة كبيرة للحصبة في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 01:34 مساء
منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة كبيرة للحصبة في أوروبا
صورة للقاح ضد الحصبة في أحد مستشفيات مونتينيغرو. (أ ف ب)
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نشرت منظمة الصحة العالمية عصر الثلاثاء إحصاءات تفيد بارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا العام 2023 عما كان عليه العام الماضي، داعية إلى تكثيف جهود التلقيح.

وأظهرت الإحصاءات أن 42200 سجلت العام 2023 في 41 من 53 دولة عضو في المنطقة الممتدة إلى آسيا الوسطى، أي نحو 45 مرة أكثر من العام 2022 الذي أفيد عن تسجيل 941 إصابة خلاله، حسب وكالة «فرانس برس».

وتُعد كازاخستان وروسيا أكثر الدول تضررا من المرض. إذ سُجلت أكثر من عشرة آلاف حالة في كل منهما. أما في أوروبا الغربية، فكانت العودة الأكثر وضوحا للمرض في المملكة المتحدة حيث سُجلت 183 حالة.

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وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، وهي الفترة التي يغطيها تحليل منظمة الصحة العالمية، بلغت الزيادة 30 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

ونقل بيان عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه قوله إن الأمر «لم يقتصر على زيادة قدرها 30 ضعفا في حالات الحصبة في المنطقة، بل سُجلت أيضا نحو 21 ألف حالة دخول إلى المستشفى وخمس وفيات مرتبطة بالحصبة. وهذا أمر مثير للقلق».

ورأى أن «ثمة حاجة لجهود تطعيم عاجلة لوقف انتقال العدوى ومنع انتشارها».

وتُعزى عودة ظهور هذا المرض الفيروسي الشديد العدوى الذي يمكن أن يسبب مضاعفات مميتة وينتشر من طريق الهواء، إلى انخفاض تغطية التطعيم خلال سنوات «كوفيد».

وأوضحت المنظمة أن «جائحة كوفيد-19» كان لها تأثير كبير على أداء نظام التلقيح خلال هذه الفترة، مما أدى إلى تراكم الأطفال غير المطعمين أو المطعمين بشكل غير كاف.

وأفادت منظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى تكثيف الحملات لتوعية المجتمعات غير المحصنة، بأن التطعيم لم يشمل أكثر من 1.8 مليون رضيع في المنطقة ضد الحصبة بين العامين 2020 و2022.

وهذا المرض الذي يتجلى في طفح جلدي يسبقه التهاب للأنف والملتحمة وسعال مصحوب بحمى شديدة وتعب شديد، يمكن أن يطال كل الفئات العمرية.

ولكن في العام 2023، كانت اثنتان من كل خمس حالات تتعلقان بأطفال تراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات، فيما بلغت نسبة الحالات لدى من تزيد أعمارهم على 20 عاما واحدة من كل خمس.

 تغطية تطعيمية بنسبة 95%
وينبغي تطعيم ما لا يقل عن 95% من الأطفال على المستوى المحلي، لتجنب تفشي المرض. وبحلول العام 2022، حصل 92% فحسب من الأطفال الأوروبيين على جرعة ثانية من اللقاح.

وفي بعض مناطق المملكة المتحدة، في محيط برمنغهام، ينخفض معدل التطعيم إلى 81%، وفق ما أفادت السلطات الصحية البريطانية الجمعة.

وأشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن التطعيم ضد الحصبة حال دون وفاة 56 مليون شخص بين العامين 2000 و2021.

وفي العام 2021، قُدر عدد الوفيات الناجمة عن المرض بنحو 128 ألف شخص في كل أنحاء العالم، معظمهم بين الأطفال دون سن الخامسة غير المطعمين أو غير المطعمين كفاية.

وفي 2022، تلقى 83% من الأطفال في كل أنحاء العالم جرعة من لقاح الحصبة قبل عيد ميلادهم الأول، وهو أدنى معدل منذ العام 2008، وفقا للأمم المتحدة.

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