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بريطانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشٍ خطير لمرض الحصبة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 12:34 مساء
بريطانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشٍ خطير لمرض الحصبة
ممرضة تحضّر لقاحا ضد الحصبة في 5 أبريل 2019 في ولاية نيويورك الأميركية (أ ف ب)
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أعلنت، الجمعة، وكالة الخدمات الصحية في بريطانيا ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة بسبب انخفاض معدلات التطعيم، وجري إعلان «حالة الطوارئ الوطنية».

وأشارت جريدة «تليغراف» إلى أنه جري تسجيل أكبر تفشٍ لمرض الحصبة منذ التسعينات في منطقة ميلاند الغربية ببريطانيا، حسب وكالة الأنباء الروسية «آر تي».

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وحذرت الوكالة عبر تأكيد لرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، في بيان، من أن «عدوى الحصبة ستنتشر في مدن أخرى ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لزيادة معدلات التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية».

ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض. وقالت إن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة انتشار الحصبة هي التطعيم بلقاح «MMR»، الذي يوفر مناعة مدى الحياة.

مخاطر انخفاض معدلات التطعيم
وسجّلت 216 حالة مؤكدة و103 حالات محتملة للإصابة بمرض الحصبة في «ميلاند الغربية» ببريطانيا في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2023 و18 يناير 2024.

وأشارت وكالة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن معظم المصابين كانوا من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

وتعد الحصبة مرضا فيروسيا حادا ومعديا، إذ يتنقل عن طريق الرذاذ، ويصيب الأطفال بشكل رئيسي، مسببا لهم مضاعفات خطيرة قد تنتهي بالموت. ويعتبر التطعيم ضد هذا المرض فعالا، حيث 97% من الذين يتلقون اللقاحات ضده لا يصابون بالعدوى، ومن دون التطعيم هناك احتمال أن تتسبب العدوى في وفاة المصاب.

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