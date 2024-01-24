  • Alwasat News
Atwasat

علكة مضغها مراهقون قبل آلاف السنين تكشف ألغازا مثيرة في السويد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 10:58 صباحا
علكة مضغها مراهقون قبل آلاف السنين تكشف ألغازا مثيرة في السويد
صورة وفرتها جامعة ستوكهولم تظهر قالبين وعلكة أصلية من عصور ما قبل التاريخ جرى اكتشافها في هوسبي كليف على الساحل الغربي للسويد، 23 يناير 2024. (أ ف ب).
WTV_Frequency

قدمت دراسة سويدية حديثة إيضاحات عن أمراض الفم في العصر الحجري، من خلال الحمض النووي الموجود في كميات من العلكة مضغها مراهقون آنذاك عُثر عليها في موقع أثري عمره 9700 عام في السويد.

وأوضح الباحث المشارك في إعداد الدراسة أندرس غوثرستروم خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» الثلاثاء، أن «العلكة التي أخذنا منها العينات مضغها على الأرجح مراهقون من فتيات وفتيان. وكانت هناك سن محددة يقومون فيها بذلك».

الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
الأردن يعلن اكتشاف موقع أثري من العصر الحجري الحديث

وتوفر الدراسة التي أجراها فريق من علماء جامعة ستوكهولم، ونشرت نتائجها مجلة «ساينتيفيك ريبورتس»، معلومات عن النظام الغذائي لهؤلاء السكان الذين كانوا يعيشون على الصيد وجمع الثمار في عصور ما قبل التاريخ.

وقد عُثر على هذه القطع من لحاء البتولا المبللة باللعاب والتي تحمل علامات أسنان، قبل 30 عاما إلى جانب عظام في موقع هوسبي كليف الواقع في شمال ما يعرف حاليا بمدينة غوتنبرغ «يوتوبوري». وهذا من أقدم المواقع الأثرية التي تحتوي على عظام بشرية في الدول الإسكندنافية.

آثار للحمض النووي غير البشري
وأضاف الباحث «نعتقد أن هذه العلكة كانت تُستخدم مثل الغراء لتجميع العناصر بعضها ببعض. ومن الممكن أيضا أنهم كانوا يمضغونها للمتعة أو لأنهم كانوا ينسبون إليها مزايا علاجية».

وأتاحت دراسة أولى لقطع من العلكة في العام 2019 تحديد التركيبة الجينية لأفراد. وحاليا، يتم الكشف عن آثار للحمض النووي غير البشري.

وقال أندرس غوثرستروم «وجدنا عددا كبيرا من البكتيريا يشير إلى حالة حادة من التهاب اللثة، وهي عدوى خطيرة في اللثة»، مضيفا «في إحدى الحالات، نعرف أنها كانت لامرأة شابة، ربما بدأت تفقد أسنانها بعد استخدام هذه العلكة. لا بد أن هذه العدوى قد آلمت كثيرا».

كما سلطت نتائج البحث الضوء على النظام الغذائي لهذا المجتمع الإسكندنافي، وهو نظام متنوع من البندق والغزلان وسمك السلمون المرقط. كما اكتُشفت آثار للحمض النووي للتفاح والبط والثعلب في التحليلات.

وتابع غوثرستروم قائلا «عندما نحلل عظمة بشرية، فإننا نستخرج الحمض النووي البشري. ولكن ما يثير الاهتمام بشكل خاص في هذه العلكة هو وجود أثر لما تم تناوله من قبل، والبكتيريا الخاصة بالشخص الذي كان يحملها، ليست هناك طريقة أخرى لتحقيق هذه النتائج».

واختتم بالقول «نرى البصمة التي تركتها أسنان المراهقين على العلكة قبل آلاف السنين. وبالنسبة لنا نحن علماء الآثار، هناك أيضا بُعد فلسفي، وهو العلاقة بين الإنسان والحمض النووي والقطعة الأثرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا

شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا ...
كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة
«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة

«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة
فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا

فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا
«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا

«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا
«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم
سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا

سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا
بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته

بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته
«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!

«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!
«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر
مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة

مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة
«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات

«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس

وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي

أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي

طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي
شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»
تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)

تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
دواء مستخلص من سم العنكبوت لعلاج القاتل الأول في العالم
دواء مستخلص من سم العنكبوت لعلاج القاتل الأول في العالم
اكتشاف علاقة بين الإضاءة الليلية وفقدان البصر
اكتشاف علاقة بين الإضاءة الليلية وفقدان البصر
إيجاد طبيب أسنان بسعر معقول.. مهمة شبه مستحيلة في بريطانيا
إيجاد طبيب أسنان بسعر معقول.. مهمة شبه مستحيلة في بريطانيا
بريطانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشٍ خطير لمرض الحصبة
بريطانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشٍ خطير لمرض الحصبة
انتخاب أول برلمانية من ذوي متلازمة داون في إسبانيا
انتخاب أول برلمانية من ذوي متلازمة داون في إسبانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد عودة كورونا.. «مكافحة الأمراض» يحدد 6 إرشادات لمواجهة «معركة المتحور»
بعد عودة كورونا.. «مكافحة الأمراض» يحدد 6 إرشادات لمواجهة ......
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا...
منظمة الصحة العالمية: تدخين التبغ يتراجع تدريجاً في العالم
منظمة الصحة العالمية: تدخين التبغ يتراجع تدريجاً في العالم...
متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات
متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض ......
دواء مستخلص من سم العنكبوت لعلاج القاتل الأول في العالم
دواء مستخلص من سم العنكبوت لعلاج القاتل الأول في العالم...
المزيد
علكة مضغها مراهقون قبل آلاف السنين تكشف ألغازا مثيرة في السويد
علكة مضغها مراهقون قبل آلاف السنين تكشف ألغازا مثيرة في ......
أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر
أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر...
ابتكار مادة مماثلة للجبس تستخدم كضمادة عادية
ابتكار مادة مماثلة للجبس تستخدم كضمادة عادية...
انتخاب أول برلمانية من ذوي متلازمة داون في إسبانيا
انتخاب أول برلمانية من ذوي متلازمة داون في إسبانيا...
بريطانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشٍ خطير لمرض الحصبة
بريطانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشٍ خطير لمرض ......
المزيد