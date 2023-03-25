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أطعمة ضارة وأخرى مفيدة لمن يعاني مشكلات المفاصل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 11:32 صباحا
أطعمة ضارة وأخرى مفيدة لمن يعاني مشكلات المفاصل
مشكلات المفاصل عديدة (الإنترنت)
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تتعدد مشكلات المفاصل، لكن يبقى أبرزها التهاب المفاصل، وهو من الأمراض المزمنة والأكثر شيوعا التي تصيب المفاصل وكذلك الأوتار والأربطة التي تصل بين بعض العظام.

وتنصح خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أنجيليكا دوفال، كل من يعاني مشكلات في المفاصل بالامتناع عن تناول الحلويات ومنتجات الفصيلة الباذنجانية، حسب «روسيا اليوم».

- أوراق الزيتون مسكن طبيعي لآلام المفاصل

وتشير الخبيرة إلى أنه على من يعاني من مشكلات في المفاصل استبعاد البطاطا والباذنجان والطماطم والفلفل الحلو من نظامهم الغذائي، لأنها تحفز التهابات المفاصل.

وتقول: «الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكربوهيدرات البسيطة، والسكر المكرر، والمعجنات والحلويات، والأطعمة المعالجة، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات مختلفة، بما فيها التهاب المفاصل».

الوزن الزائد
وتضيف: كما أن الوزن الزائد يشكل ضغطا إضافيا على المفاصل ما يؤدي إلى تدميرها. لذلك من الأفضل التخلص من الكيلوغرامات الزائدة.

ويجب للحفاظ على صحة المفاصل إضافة منتجات غذائية غنية بالكولاجين. كما يجب على الأقل تناول أسماك دهنية مرتين في الأسبوع. كما أن الخضروات الطازجية هي أفضل مصدر للكالسيوم العضوي الذي يغذي المفاصل، حسب الطبيبة الروسية.

وتضيف أن المنتجات المضادة للالتهابات والبكتيريا هي الزنجبيل والكركم (البزار)، لذلك فإن استخدامهما في النظام الغذائي يخفض من مستوى الالتهابات.

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