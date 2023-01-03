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بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 11:26 صباحا
بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم
عدوى «SARS-CoV-2» تتسبب في هجوم مستمر للجهاز المناعي على الخلايا العصبية في الأنف (الإنترنت)
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يشير بحث علمي حديث، نُشر في مجلة «Science Translational Medicine»، إلى أن عدوى «SARS-CoV-2» تتسبب في هجوم مستمر للجهاز المناعي على الخلايا العصبية في الأنف، ولهذا فإن وظيفة حاسة الشم لدى بعض المصابين بـ«كوفيد-19» لا تعود إلى سابق عهدها.

ويمكن أن يساهم البحث أيضا في فهمنا فيروس «كوفيد الطويل الأمد» ولماذا لا يستطيع بعض الأشخاص التعافي تماما من «كوفيد-19»، حسب «ساينس ألرت».

- طرق استعادة حاسة الشم بعد التعافي من «كورونا»

ويقول عالم الأعصاب برادلي غولدشتاين، من جامعة ديوك في نورث كارولينا: «لحسن الحظ أن العديد من الأشخاص الذين تكون لديهم حاسة شم متغيرة خلال المرحلة الحادة من العدوى الفيروسية سيستعيدونها خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن البعض لا يسعه ذلك. ونحن بحاجة إلى فهم أفضل لماذا ستستمر هذه المجموعة الفرعية من الأشخاص في فقدان الإحساس بالرائحة بشكل مستمر لأشهر، بل لسنوات بعد الإصابة بفيروس SARS-CoV-2».

ودرس الفريق عينات من أنسجة الأنف (الظهارة الشمية) مأخوذة من 24 شخصا، من بينهم تسعة يعانون من فقدان حاسة الشم لفترة طويلة بعد الإصابة بـ«كوفيد-19»، وهذا النسيج يحمل الخلايا العصبية المسؤولة عن اكتشاف الروائح.

وبعد تحليل مفصل، لاحظ الباحثون الانتشار الواسع للخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على محاربة العدوى، وكانت هذه الخلايا التائية تقود استجابة التهابية داخل الأنف، وفق «روسيا اليوم».

الخلايا التائية
وكما هي الحال مع العديد من الاستجابات البيولوجية الأخرى، يبدو أن الخلايا التائية تضر أكثر مما تنفع، حيث تضر النسيج الظهاري الشمي. وكانت عملية الالتهاب لا تزال واضحة حتى في الأنسجة، حيث لم يتم اكتشاف (SARS-CoV-2). ويقول غولدشتاين: «النتائج مذهلة. إنها تشبه تقريبا نوعا من عملية تشبه المناعة الذاتية في الأنف».

وبينما كان عدد الخلايا العصبية الحسية الشمية أقل في المشاركين في الدراسة الذين فقدوا حاسة الشم، أفاد الباحثون أن بعض الخلايا العصبية تبدو قادرة على إصلاح نفسها حتى بعد قصف الخلايا التائية، وهي علامة مشجعة.

ويقترح الباحثون أن الآليات البيولوجية الالتهابية المماثلة يمكن أن تكون وراء الأعراض الأخرى لفيروس كورونا الطويل، بما في ذلك التعب المفرط وضيق التنفس و«ضباب الدماغ» الذي يجعل التركيز صعبا.

 الخلايا المتورطة
وبعد ذلك، يريد الفريق أن يبحث بمزيد من التفصيل عن مناطق الأنسجة المعينة التي تضررت، وأنواع الخلايا المتورطة. وهذا بدوره سيقود الطريق لتطوير علاجات ممكنة لأولئك الذين يعانون من فقدان حاسة الشم على المدى الطويل.

ويقول غولدشتاين: «نأمل أن يساعد تعديل الاستجابة المناعية غير الطبيعية أو عمليات الإصلاح داخل أنف هؤلاء المرضى على استعادة حاسة الشم جزئيا على الأقل».

عدوى «SARS-CoV-2» تتسبب في هجوم مستمر للجهاز المناعي على الخلايا العصبية في الأنف (الإنترنت)
عدوى «SARS-CoV-2» تتسبب في هجوم مستمر للجهاز المناعي على الخلايا العصبية في الأنف (الإنترنت)
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