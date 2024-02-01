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المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2%

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 09:02 مساء
المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2%
البنك المركزي المصري (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض، في أول اجتماعات 2024.

كما رفع المركزي المصري سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%، بحسب بيان عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

وخلال 8 اجتماعات سابقة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة 6 مرات مقابل زيادتها مرتين خلال اجتماعي مارس وأغسطس من 2023.

وقررت بعثة صندوق النقد الدولي مد زياراتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع الجاري لإجراء محادثات عاجلة حول اتفاق محتمل على قرض.

وتناقش مصر زيادة برنامجها من صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار - ولم يتم صرف سوى القليل منه - كجزء من حزمة أوسع قد تشمل البنك الدولي أيضًا، وفقا لوكالة «بلومبرغ».

يذكر أن إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية سجل مستوى تاريخيًا عند 27.194 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 1.1% عن الشهر السابق، وفق بيانات نشرها الموقع الإلكتروني للبنك المركزي اليوم الخميس.

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