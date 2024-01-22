اتحاد سائقي القطارات في ألمانيا يدعو لإضراب مدته 6 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

دعا اتحاد سائقي القطارات بألمانيا «جي دي إل» في بيان صدر في ساعة مبكرة الإثنين إلى إضراب لستة أيام هذا الأسبوع، وهو الإضراب الأطول على الإطلاق في الخلاف المتصاعد مع شركة السكك الحديد الوطنية «دويتشه بان» بشأن الأجور وساعات العمل.

واتهمت «دويتشه بان» الاتحاد بـ«التصرف بشكل غير مسؤول على الإطلاق»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وسيكون ذلك رابع إضراب لاتحاد سائقي القطارات في الأشهر القليلة الماضية بهدف الدفع بمطالبه لرفع الأجور في مواجهة التضخم، ولخفض ساعات العمل أسبوعيا من 38 إلى 35 ساعة دون المس بالرواتب.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب الأربعاء الساعة 2:00 صباحا (01:00 ت غ) ويستمر حتى الإثنين الساعة 17:00 ت غ. وبالنسبة لخدمة الشحن من المقرر أن يبدأ الثلاثاء الساعة 17:00 ت غ بحسب البيان.

الاتحاد يصعد النزاع

وتسبب إضراب في وقت سابق هذا الشهر بفوضى لآلاف المسافرين، مع توقف 80% من قطارات المسافات البعيدة.

وقال الاتحاد إنه «قرر الدعوة لإضراب جديد لأن «دويتشه بان» لم تظهر أي مؤشر على استعدادها للتوصل لاتفاق مع ثالث عرض محسن مفترض».

وسيعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا الساعة 11:30 صباحا لعرض المزيد من التفاصيل، وفق البيان.

وانتقدت «دويتشه بان» بشدة الدعوة الجديدة للإضراب وقالت إنها عرضت زيادة في الأجور بنسبة تصل 13%، إضافة إلى خيار خفض ساعات العمل بواقع ساعة أسبوعيا.

وقال متحدث إن «اتحاد سائقي القطارات يصعد النزاع»، مضيفا «أي جهة لا تأتي إلى طاولة المفاوضات مع عرض جديد يصل إلى 13% واحتمال العمل37 أسبوعيا بالراتب نفسه، تتصرف بلا مسؤولية على الإطلاق».

وبرز العام الماضي خلاف بين «دويتشه بان» واتحاد عمال السكك الحديد «جي دي إل» الذي يمثل180000 من موظفي القطاع غير السائقين، وتم التوصل لاتفاق في أواخر أغسطس.