«صندوق النقد» يحذر من تجاوز ميزانية عدة دول تشهد انتخابات في 2024

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، من خطر تجاوز الميزانية في العديد من البلدان التي تشهد انتخابات هذا العام، مع دعوة نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع.

وأشارت غورغييفا إلى أن «80 دولة تقريباً ستنظم انتخابات، ونحن نعرف ما يحدث، والضغط المصاحب للإنفاق خلال الدورات الانتخابية»، لكنها أكدت أن «البلدان بحاجة إلى تجديد مخزون ميزانياتها وإدارة الديون المتراكمة» لمواجهة الصدمات المختلفة منذ جائحة «كوفيد-19»، بحسب «فرانس برس».

الاقتصاد العالمي أكثر صلابة عام 2023

ورأت مديرة الصندوق الدولي أن الاقتصاد العالمي كان أكثر صلابة مما كان متوقعا في عام 2023، مما سمح للدول بتحقيق مدخرات، لكن الجهود يجب أن تستمر بينما «من المفترض أن يشهد الاقتصاد هبوطا سلسا»، بعد ذروة التضخم التي سُجلت خلال العامين الأخيرين.

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وأوضحت أن عام 2024 يجب أن يُكَرس «لتطبيق الدروس المستقاة من السنوات الماضية، وأن نكون دائما مستعدين لمواجهة ما هو غير متوقع»، الأمر الذي يتطلب وجود هامش في الميزانية العامة، وهذا، وفق ما أكدت، لا يتوفر في العديد من الدول بعد أزمات متكررة طبعت السنوات الثلاث الماضية.

ارتفاع ديون جميع البلدان بشكل كبير

وقالت غورغييفا أنه في ظل هذه الظروف، يسعى صندوق النقد الدولي «إلى مساعدة الدول على إيجاد أفضل التدابير التي يتعين الاحتفاظ بها، وما يتبغي عليها الاستمرار فيه وعلام تركز سياستها المالية. لأنه إذا ظلت السياسة النقدية مقيدة، وإذا زاد الإنفاق في الميزانية، فإن ذلك سيتعارض مع ما ننشده من خفض التضخم»، وفق ما حذرت غورغييفا.

وتابعت أن ذلك يمثل ضرورة في ظل ارتفاع ديون جميع البلدان بشكل كبير، مما خلق صعوبات في أكثرها ضعفا، ولكن أيضا في العديد من الدول الناشئة والتي تواجه عقبات في السداد مع ارتفاع معدل الفائدة.

وأوضحت أن «مشكلة الديون في بعض البلدان اخذت منحى مأساوياً، إما لأنها أفلست أو لأنها مضطرة إلى تخصيص جزء كبير من دخلها لتسديد ديونها»، مما يحد من قدرتها على الاستثمار وتمويل الخدمات الأساسية.