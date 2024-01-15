  • Alwasat News
Atwasat

«صندوق النقد» يحذر من تجاوز ميزانية عدة دول تشهد انتخابات في 2024

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 05:23 مساء
«صندوق النقد» يحذر من تجاوز ميزانية عدة دول تشهد انتخابات في 2024
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن. (أ ف ب)
alwasat radio

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، من خطر تجاوز الميزانية في العديد من البلدان التي تشهد انتخابات هذا العام، مع دعوة نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع. 

وأشارت غورغييفا إلى أن «80 دولة تقريباً ستنظم انتخابات، ونحن نعرف ما يحدث، والضغط المصاحب للإنفاق خلال الدورات الانتخابية»، لكنها أكدت أن «البلدان بحاجة إلى تجديد مخزون ميزانياتها وإدارة الديون المتراكمة» لمواجهة الصدمات المختلفة منذ جائحة «كوفيد-19»، بحسب «فرانس برس».

الاقتصاد العالمي أكثر صلابة عام 2023
ورأت مديرة الصندوق الدولي أن الاقتصاد العالمي كان أكثر صلابة مما كان متوقعا في عام 2023، مما سمح للدول بتحقيق مدخرات، لكن الجهود يجب أن تستمر بينما «من المفترض أن يشهد الاقتصاد هبوطا سلسا»، بعد ذروة التضخم التي سُجلت خلال العامين الأخيرين.

-  صندوق النقد يدرس زيادة برنامج القروض لمصر وسط تأثيرات العدوان الإسرائيلي على غزة
-  صندوق النقد يحذر من تأثير الحرب في غزة على اقتصادات المنطقة

وأوضحت أن عام 2024 يجب أن يُكَرس «لتطبيق الدروس المستقاة من  السنوات الماضية، وأن نكون دائما مستعدين لمواجهة ما هو غير متوقع»، الأمر الذي يتطلب وجود هامش في الميزانية العامة، وهذا، وفق ما أكدت، لا يتوفر في العديد من الدول بعد أزمات متكررة طبعت السنوات الثلاث الماضية.

 ارتفاع ديون جميع البلدان بشكل كبير
وقالت غورغييفا أنه في ظل هذه الظروف، يسعى صندوق النقد الدولي «إلى مساعدة الدول على إيجاد أفضل التدابير التي يتعين الاحتفاظ بها، وما يتبغي عليها الاستمرار فيه وعلام تركز سياستها المالية. لأنه إذا ظلت السياسة النقدية مقيدة، وإذا زاد الإنفاق في الميزانية، فإن ذلك سيتعارض مع ما ننشده من خفض التضخم»، وفق ما حذرت غورغييفا.

وتابعت أن ذلك يمثل ضرورة في ظل ارتفاع ديون جميع البلدان بشكل كبير، مما خلق صعوبات في أكثرها ضعفا، ولكن أيضا في العديد من الدول الناشئة والتي تواجه عقبات في السداد مع ارتفاع معدل الفائدة.

وأوضحت أن «مشكلة الديون في بعض البلدان اخذت منحى مأساوياً، إما لأنها أفلست أو لأنها مضطرة إلى تخصيص جزء كبير من دخلها لتسديد ديونها»، مما يحد من قدرتها على الاستثمار وتمويل الخدمات الأساسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
السويحلي يستضيف أبوسليم في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي

السويحلي يستضيف أبوسليم في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا

اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
«أوبنهايمر» يحصد أبرز جوائز النقاد «كريتيكس تشويس أووردز»

«أوبنهايمر» يحصد أبرز جوائز النقاد «كريتيكس تشويس أووردز»
هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح

هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح
بنغلاديش تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»

بنغلاديش تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة

(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»

شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»
«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة

«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة
ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني

ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني
اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية

اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مزارعون سوريون هجروا حقولهم للالتحاق بوظائف
مزارعون سوريون هجروا حقولهم للالتحاق بوظائف
اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية
اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط
سقوط رئيس سابق لمجموعة مصرفية صينية بتهمة الفساد
سقوط رئيس سابق لمجموعة مصرفية صينية بتهمة الفساد
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة...
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020...
المزيد
آلاف المزارعين الألمان يحتجون بوسط برلين على خفض الدعم الحكومي
آلاف المزارعين الألمان يحتجون بوسط برلين على خفض الدعم ......
الاقتصاد الصيني يسجل أضعف نمو منذ عقود في 2023
الاقتصاد الصيني يسجل أضعف نمو منذ عقود في 2023...
«صندوق النقد» يحذر من تجاوز ميزانية عدة دول تشهد انتخابات في 2024
«صندوق النقد» يحذر من تجاوز ميزانية عدة دول تشهد انتخابات في......
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020...
سقوط رئيس سابق لمجموعة مصرفية صينية بتهمة الفساد
سقوط رئيس سابق لمجموعة مصرفية صينية بتهمة الفساد...
المزيد